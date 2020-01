Trekkerverkope vir 2019 daal met 22%

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 349 eenhede in Desember is aansienlik (20%) minder as die 434 eenhede wat die vorige Desember verkoop is. Verkope vir die 2019-kalenderjaar is ook aansienlik (22%) minder as vir die vorige jaar.

Stroperverkope van drie eenhede in Desember is baie minder as die ses eenhede wat die vorige Desember verkoop is. Stroperverkope vir die jaar is ook aansienlik (25%) minder as vir die vorige jaar.

Die aanvang van die somerreënseisoen was vol uitdagings en behalwe dat die seisoen baie laat begin het, veral in die westelike dele, het reën net kol-kol geval. Die meeste aanplantings is nietemin nou afgehandel en volgehoue reën is noodsaaklik oor die volgende twee maande om die volle potensiaal van die aangeplante gewasse te verwesenlik.

Trekker- en stroperverkope was teleurstellend in 2019 en daar is geen twyfel dat die bedryf talle uitdagings gedurende die nuwe jaar sal moet deurstaan nie. Aanvanklike aanduidings is dat verkope in 2020 teen soortgelyke vlakke as 2019 sal wees.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie