Trekkerverkope styg met 8% in 2018

Trekkerverkope van 817 eenhede in Oktober is aansienlik (14%) meer as die 717 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver (die eerste tien maande van die jaar) is verkope byna 8% meer as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Stroperverkope van 29 eenhede in Oktober, is nege eenhede meer as die 20 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 2% hoër as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Die jongste ramings van die Oesskattingskomitee dui daarop dat die huidige aanplant van die belangrikste twee gewasse, mielies en sojabone, waarskynlik heelwat hoër sal wees as verlede jaar. Die aanplant van witmielies sal na raming 8%, geelmielies 2% en sojabone ook 8% hoër wees.

Die lewendige mark vir toerusting word versterk deur boere wat van die geleentheid gebruik maak om toerusting teen laer pryse aan te koop, voor die verwagte moontlike prysverhogings. Insetkoste en finansiële beperkings is egter oorwegings wat boere in gedagte moet hou wanneer hulle vir die komende seisoen beplan.

Ramings vir die bedryf vir die 2018-kalenderjaar bly teen ‘n vlak van tussen 6 750 en 7 000 eenhede, of tussen 5 en 10% meer as verkope in 2017.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie