Trekkerverkope styg met 27%

Trekkerverkope van 540 eenhede in April is byna 23% meer as die 440 eenhede wat verlede April verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou 27% meer as verkope vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

In April is 43 stropers verkoop, 23 eenhede meer as die 20 eenhede wat verlede jaar verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 29,0% meer as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Die oes van somergewasse is in volle gang in sekere gebiede. Aanvanklike aanduidings is dat die opbrengste goed is, maar in sekere gevalle kon laat reënval en vroeë ryp die gehalte van die oeste benadeel het. Die uitstekende stroperverkope in April weerspieël die rekord-oeste en na aan rekord-oeste vir die somergewasse wat geoes moet word.

Algehele verkope van landboumasjinerie het begin verbeter in die derde kwartaal van 2020 en sedertdien bly die tendens toenemend. Die tendens sal waarskynlik later vanjaar traer word. Die ramings vir die 2021-kalenderjaar bly nietemin bemoedigend, met trekkerverkope wat waarskynlik tot 15% hoër kan wees as in 2020.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie