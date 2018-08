Trekkerverkope styg met 11% in 2018

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 525 eenhede in Julie is ongeveer 3% meer as die 508 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope, vir die eerste sewe maande van die jaar, byna 11% meer as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Stroperverkope van 12 eenhede in Julie, is een eenheid minder as die 13 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope ongeveer 6% laer as verkope vir dieselfde tydperk verlede jaar.

Trekkerverkope bly redelik lewendig in ‘n mark wat steeds uiters mededingend is. Algehele oesvooruitsigte is goed, maar veral die mielie-oes is baie laat omdat gewasse in heelwat gebiede nog baie vogtig is. Die onlangse sterk mark is verstewig danksy verkope van kleiner trekkers in “nie-tradisionele” dele buite die belangrikste graangebiede.

Met dié hoër vlakke van trekkerverkope oor die afgelope maande, is ramings in die bedryf dat verkope teen ‘n vlak van van tussen 6 750 tot 7 000 eenhede sal wees, of tussen 5 en 10% meer as verkope in 2017.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie