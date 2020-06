Trekkerverkope styg in Meimaand

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 432 eenhede in Mei is aansienlik (19%) meer as die 364 eenhede wat verlede Mei verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou 9% laer as verkope vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Stroperverkope van 31 eenhede is vier eenhede meer as die 27 eenhede wat verlede Mei verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou byna 10% meer as verkope vir dieselfde tydperk verlede jaar.

Daar is twee belangrike redes vir die beter as verwagte verkope van landboumasjinerie in Mei. Eerstens koop boere bestaande voorraad teen heersende pryse, voor die onvermydelike prysverhogings wat genoodsaak gaan word deur die swakker waarde van die rand. Tweedens is daar die huidige goeie oes.

Algehele sentiment in die mark bly positief. Dit bly waarskynlik dat verkope in die afsienbare toekoms goed sal wees terwyl voorraad nog teen laer pryse gekoop kan word. Sentiment in die bedryf is egter dat 2020-verkope tot 10% laer kan wees as verkope verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie