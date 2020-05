Trekkerverkope daal steeds

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 416 eenhede in April is marginaal (4%) minder as die 432 eenhede wat verlede April verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou 14% laer as verkope vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Stroperverkope van 20 eenhede in April is drie eenhede minder as die 23 eenhede wat verlede April verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou byna 8% meer as verkope vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Hoewel daar baie negatiwiteit in die land is, aangespoor deur die reaksie op beperkings wat die regering afdwing om die verspreiding van die Corona-virus in te perk, gaan voedselproduksie wat ʼn absoluut noodsaaklike diens is, byna onverpoosd voort. Daar staan goeie somergewasse op land en die swak waarde van die rand ondersteun kommoditeitspryse. Algehele sentiment in die mark is positief.

Pryse vir ingevoerde landboumasjinerie gaan egter, ten spyte daarvan, binnekort aansienlik verhoog moet word, ook weens die swak waarde van die rand. Verkope oor die korttermyn sal gevolglik waarskynlik goed wees, totdat die voorraad toerusting wat beskikbaar is teen die laer pryse uitgeput is. Volgens huidige ramings in die bedryf, behoort trekkerverkope tot ongeveer 10% minder te wees as verkope verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie