Trekkerverkope daal met 30% in Julie 2019

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 368 eenhede in Julie verteenwoordig ʼn skerp daling (30%) vergeleke met die 525 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Vir die jaar tot dusver, vir die eerste sewe maande van 2019, is verkope ook aansienlik (22%) laer as verkope verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 15% laer as vir die ooreenstemmende vorige tydperk.

Stroperverkope van agt eenhede, is vier eenhede minder as die 12 eenhede wat in Julie verlede jaar verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is nou byna 13% laer as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande, is stroperverkope nou 4% laer as verlede jaar.

Twee belangrike faktore vertraag op die oomblik verkope. Eerstens is daar die onsekerheid in die mark wat veroorsaak word deur die huidige politieke omgewing, die wisselkoers en finale oesvooruitsigte vir gewasse. Tweedens is boere baie versigtig met betrekking tot kontantvloei. Die huidige perspektief in die mark is dat verkope behoort te verbeter teen die einde van die jaar.

Dit is nietemin waarskynlik dat trekkerverkope vir die 2019-kalenderjaar tussen 15 en 20% laer sal wees as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie