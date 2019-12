Trekkerverkope daal met 25% in 2019

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 427 eenhede in November is net een eenheid minder as die 428 eenhede wat verlede November verkoop is.

Vir die jaar tot dusver (elf maande tot November) bly verkope vir 2019 aansienlik minder (25%) as verkope verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 20% minder as vir die vorige ooreenstemmende 12 maande.

Stroperverkope van drie eenhede in November is aansienlik minder as die nege eenhede wat verlede November verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope byna 25% minder as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is stroperverkope 21% minder as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Hoewel sekere van die somerreënvalstreke in November reën gehad het en aanplanting kon voortgaan in die gebiede, het die reën kol-kol geval en boere in die westelike gebiede wag nog om te plant. Vooruitsigte lyk nietemin redelik bemoedigend, hoewel die seisoen laat begin het. Die mark vir landboumasjinerie bly uiters mededingend, hoewel vooruitsigte vir die 2019-kalenderjaar nou teen ‘n vlak van 20 tot 25% minder is as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie