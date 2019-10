Trekkerverkope daal met 22% in 2019

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 431 eenhede in September is aansienlik (29%) minder as die 610 eenhede wat verlede September verkoop is. Vir die jaar tot dusver (die eerste nege maande van die jaar), is verkope ook aansienlik (22%) minder as vir die ooreenstemmende vorige tydperk. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 17% minder as vir die vorige opeenvolgende 12 maande.

Stroperverkope van 12 eenhede in September is een eenheid meer as die 11 eenhede wat verlede September verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 16% minder as vir die vorige ooreenstemmende tydperk. Vir die 12 opeenvolgende maande is stroperverkope 9% minder as vir die vorige opeenvolgende 12 maande.

Hoewel boere in baie van die somergewasgebiede begin voorberei het vir die komende seisoen, hou die koue weer en algemene gebrek aan vroeë reën hulle terug. Dié boere wag nou op reën voordat hulle hulself verbind tot die aankoop van nuwe toerusting. Die rigting van verkope oor die volgende weke sal bepaal word deur weersomstandighede. Ramings in die bedryf is al ‘n paar maal sedert die begin van die jaar laer aangepas vir die 2019-kalenderjaar. Op die oomblik word geraam dat verkope tussen 20 and 25% minder sal wees as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie