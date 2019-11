Trekkerverkope daal met 22% in 2019

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 575 eenhede in Oktober is aansienlik (30%) minder as die 817 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Verkope vir die jaar tot dusver (die eerste nege maande van 2019) is ook aansienlik (23%) minder as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 22% minder as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Stroperverkope van 11 eenhede in Oktober is ook aansienlik (59%) minder as die 27 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 22% minder as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is stroperverkope 21% minder as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Die baie laat aanvang van somerreën maak die twee belangrikste bestaande faktore wat verkope van toerusting beïnvloed, naamlik swak kontantvloei vir boere en probleme om finansiering te bekom vir die aankoop van toerusting, nog moeiliker en veroorsaak ook trae verkope.

Voorspellings vir klimatologiese toestande, dui egter daarop dat reënval in die somergewasgebiede behoort te verbeter teen ongeveer die middel van November. Dit behoort te lei tot beter vooruitsigte vir die landboumasjineriebedryf sodra boere in alle erns begin aanplant. Ramings in die bedryf vir die 2019-kalenderjaar is nou teen ʼn vlak van tussen 20 en 25% minder as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie