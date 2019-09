Trekkerverkope daal met 21% in 2019

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 437 eenhede in Augustus is aansienlik (10%) minder as die 487 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Verkope vir die jaar tot dusver (die eerste agt maande van 2019) is ook aansienlik (21%) minder as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 14% minder as vir die vorige 12 maande.

Geen stroperverkope is aangemeld vir Augustus dié jaar nie, maar verlede Augustus is nege eenhede aangemeld. Stroperverkope vir die opeenvolgende 12 maande is nou byna 18% minder as verkope verlede jaar. Vir die opeenvolgende tydperk van 12 maande is stroperverkope byna 7% minder as vir die vorige opeenvolgende 12 maande.

Ongeag sekere negatiewe sentiment in die mark is boere versigtig optimisties noudat voorbereiding vir die komende somergewasseisoen in alle erns begin het. Hoewel graanpryse beter is as verlede jaar, behou baie boere hulle gewasse. Dit, tesame met die nadelige kontantvloei wat sekere boere ervaar, beteken waarskynlik dat die mark vir landboumasjinerie vir die res van die jaar bedruk sal wees. Ramings in die bedryf is dat trekkerverkope vir die 2019-kalenderjaar tussen 15 en 20% laer sal wees as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie