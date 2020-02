Trekkerverkope daal met 14%

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 333 eenhede in Januarie is aansienlik (14%) minder as die 388 eenhede wat verlede Januarie verkoop is. Stroperverkope in Januarie van vyf eenhede is een eenheid meer as die vier eenhede wat verlede Januarie verkoop is.

Met die somerreënvalseisoen wat vanjaar baie laat is, veral in die westelike dele, staan die meeste gewasse nog by hulle kritieke ontwikkelingstadium. Reën is noodsaaklik in die volgende twee maande vir die gewasse om wasdom te bereik. Boere is traag om op die oomblik trekkers en stropers te koop. Hulle wag en kyk om te sien hoe die gewasse ontwikkel voordat hulle hulself verbind tot groot uitgawes.

Hoewel trekker- en stroperverkope in 2019 teleurstellend was, is daar geen twyfel dat die bedryf weer vanjaar baie uitdagings sal moet trotseer nie. Aanvanklike aanduidings is dat verkope in 2020 teen soortgelyke vlakke as die vlakke vir 2019 sal wees.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie