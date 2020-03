Trekkerverkope daal met 11%

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 485 eenhede in Februarie is byna 8% minder as die 526 eenhede wat verlede Februarie verkoop is.

Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou byna 11% laer as vir dieselfde tydperk verlede jaar. Stroperverkope van 18 eenhede in Februarie is drie eenhede meer as die 15 eenhede wat verlede Februarie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 21% meer as verkope vir dieselfde tydperk verlede jaar.

Die eerste produksieraming vir somergewasse in 2020, toon dat die produksie van alle gewasse waarskynlik hoër sal wees as produksie verlede jaar. Dit geld veral vir die algehele mielie-oes teen 14,6 miljoen ton, wat na verwagting byna 30% meer sal wees as verlede jaar. Dit kan lei tot ʼn daling in mieliepryse.

Huidige stroperverkope toon egter dat boere voorberei om goeie oeste te behaal. Die trekkermark bly uiters mededingend op grond van pryse. Ongeag die baie onlangse swak waarde van die rand, gaan die pryssensitiewe mark waarskynlik volgehou word oor die korttermyn. Sentiment in die mark bly nietemin versigtig optimisties en volgens verwagtinge sal trekkerverkope in 2020 soortgelyk wees aan verkope in 2019.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie