Trekkerverkope daal in Juniemaand

Trekkerverkope van 373 eenhede in Junie is baie (35%) minder as die 576 eenhede wat verlede Junie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is verkope (vir die eerste ses maande van 2019) ook aansienlik (21%) minder as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 12% laer vergeleke met verlede jaar.

Stroperverkope van 20 eenhede in Junie is vyf eenhede minder as die 25 eenhede wat verlede Junie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou byna 11% laer as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is stroperverkope nou 1% laer as verkope verlede jaar.



Die meeste van die somergewasse in die oostelike dele van die land is geoes en sekere goeie opbrengste is aangemeld. In die westelike dele is die oes egter vertraag en boere is op die oomblik nog onseker oor oesvooruitsigte. Sentiment in die mark is op die oomblik redelik negatief oor politieke aspekte, maar dit is waarskynlik swak kontantvloei wat boere nou dwing om aankope van landboumasjinerie uit te stel.

Volgens die jongste aanduidings sal trekkerverkope in die 2019-kalenderjaar teen ʼn vlak van tussen 15 en 20% laer wees as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie