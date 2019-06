Trekkerverkope daal

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 364 eenhede in Mei is baie minder (27%) as die 501 eenhede wat verlede Mei verkoop is. Vir die jaar tot dusver (die eerste vyf maande van 2019) is verkope ook aansienlik laer (byna 19%) as verkope verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is trekkerverkope nou 8% laer as verlede jaar.

Stroperverkope van 27 eenhede in Mei is aansienlik meer as die 16 eenhede wat verlede Mei verkoop is. Vir die jaar tot dusver is verkope nou 8% laer as verlede jaar. Vir die opeenvolgende 12 maande is stroperverkope nou 4% meer as verlede jaar.



Op die oomblik lyk sentiment in die mark redelik verwarrend. Boere in die oostelike dele oes hulle somergewasse en sommige goeie opbrengste is aangemeld. In die westelike dele is die oes vertraag en boere is op die oomblik onseker oor die oesvooruitsigte. Verskeie makro-ekonomiese faktore, soos die groei in BNP en die waarde van die rand het oor die afgelope weke negatief geword en die mark wag waarskynlik dat dit stabiliseer.

Die jongste aanduidings is dat trekkerverkope teen ʼn vlak van tussen 10 en 20% laer sal wees as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie