Trekerverkope daal met 17%

Trekkerverkope van 433 eenhede in Maart is aansienlik (byna 28%) minder as die 600 eenhede wat verlede Maart verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou 17% minder as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Stroperverkope in Maart is vier eenhede meer as die 22 eenhede wat verlede Maart verkoop is. Vir die jaar tot dusver, is stroperverkope nou byna 20% meer as vir dieselfde tydperk verlede jaar.

In dié besondere tydperk van uitdagings, staan die bedryf in die skadu van onsekerheid wat die meeste Suid-Afrikaners nog nooit tevore beleef het nie. Dieselfde geld natuurlik vir alle mense in die wêreld. Dit is nie ʼn gesonde klimaat vir die landboumasjineriebedryf nie.

Landboukosproduksie moet en sal nietemin voortgaan. Gelukkig staan die somergewasse op land en solank kommoditeitspryse hou, behoort die meeste boere die storm te deurstaan. Met die onlangse swak waarde van die rand, sal pryse vir toerusting ongetwyfeld toeneem. Boere sal oorweeg om bestaande voorraad teen gunstiger pryse te koop. Aangesien sekere verskaffers se fabrieke moes sluit, is daar vrae of vervangingsvoorraad tog die land sal bereik. Dit is dus moontlik dat verkope oor die korttermyn kan toeneem. Huidige sentiment in die bedryf is egter dat verkope in 2020 tot 10% laer kan wees as verkope verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie