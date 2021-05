Toyota teken markaandeel van 24,6% in April aan

This post is also available in: English

Toyota Suid-Afrika Motors (TSAM) het in April 8 810 verkope aangeteken, wat die maatskappy ‘n markaandeel van 24,6% besorg het.

TSAM het altesaam 4 745 eenhede in die segment vir ligte handelsvoertuie (LHV) geregistreer, met ’n markaandeel van 43,6%, sowel as altesaam 3 885 eenhede in die passasiersafdeling met ’n ooreenstemmende markaandeel van 17%.

Die Hilux was weer eens Toyota se topverkoper met altesaam 3 163 modelle, gevolg deur nog ’n gewone toppresteerder in die LHV-afdeling, die Hiace Ses’fikile, waarvan 1 176 eenhede verkoop is. Toyota se gesinsvoertuie het ook goed gevaar, en die Urban Cruiser het 796 eenhede, die Corolla Quest 652, die Fortuner 615, die Starlet 506 en die Toyota Agya 467 verkope aangeteken.

Aan die weeldekant het die Land Cruiser 200 en FJ Cruiser altesaam 36 nuwe eienaars gekry, en die Prado 62, terwyl die meer eksklusiewe Lexus-variante altesaam 31 verkope aangeteken het. Wat vragmotors betref, het Hino het in April altesaam 180 eenhede verkoop. Die Hino 500-reeks het 58 vragmotors geregistreer, terwyl die 300-reeks altesaam 98 eenhede verkoop het.

Naamsa (die nasionale vereniging van voertuigvervaardigers van Suid-Afrika) sê: “In die lig van die (algehele) COVID-19-inperking in April 2020, toe voertuigproduksie en kleinhandelverkope destyds tot stilstand gekom het, sal ’n vergelyking van die verkope en uitvoervertoning van nuwe voertuie in April 2021 teenoor die verwronge bedryfsverkope van April 2020 nie sinvol wees nie. Slegs 574 nuwe voertuie is in April 2020 verkoop, en daarom sal vergelykings vir April 2021 op die vorige maand vanjaar – Maart 2021 – fokus. Algehele plaaslike verkope in April 2021, wat op 35 779 eenhede te staan gekom het, weerspieël ’n daling van 7 649 eenhede, of 17,6%, van die 43 428 voertuie wat in Maart 2021 verkoop is.”

Leon Theron, die senior visepresident van verkope en bemarking by TSAM, sê egter die maatskappy se bemarkingstrategie is nie net beperk tot markleierskap vir die verkoop van nuwe voertuie nie. Daarom het hy plaaslike Toyota-, Hino- en Lexus-handelaars geprys omdat hulle altesaam 115 725 voertuie versien en nie minder nie as 1,3 miljoen voertuigonderdele plaaslik verkoop het, terwyl nog 306 000 komponente buite Suid-Afrika se grense versend is.

“April is tradisioneel ’n verkoopsmaand met lae volumes as gevolg van al die openbare vakansiedae, en ons is opreg trots op ons handelaarsnetwerk vir die 24,6%-markaandeel en kan hulle net aanmoedig om aan te hou om glimlagte te skep en nooit selfvoldaan te wees nie. Ons wil ook baie dankie sê aan vlooteienaars en motorhuurondernemings vir hul volgehoue ​​ondersteuning en lojaliteit,” sê Theron.

Bron: Toyota SA