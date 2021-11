Toyota GR Yaris Four Rally: Witwarm, vlymskerp en absolute bestuursgenot

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ

As Spiderman ‘n kar was, dan was hy die Yaris GR Four Rally. Oor die byna vier dekades wat ek te doen het met vinnige motors was ek bevoorreg om verskeie peperduur, sommige eksoties, baie supervinnig en meestal kragtige wiele onder hande te neem.

Om die baan, op die ooppad en gereeld deur die Bolandse bergpasse was my soeke na bestuursgenot meestal bevredig wanneer ek op vinnige grondpaaie die perfekte balans tussen krag, greep en versnelling kon vind in motors wat almal ook die sinne bevredig in luuks lugversorgde kajuite. Daar was uitsonderlike motors waarvan sommige die sinne verruk het met ontwerp en voorkoms. Ander weer met brute krag en af en toe ook die waarvan ons liefs swyg oor die topspoed wat bereik kon word. Weinig kon egter die uitdagings bemeester van ‘n bergpas of ’n renbaan wat soos ‘n swart slang kronkel en draai, maar ook die asem wegslaan wanneer dit oopketel vasvoetig deur vinnige swiepe, kort draaie en u-bogge op gruis en grond kan dartel en dans.

Dit was totdat ons onlangs kennis gemaak het met die 2021 Toyota GR Yaris Four Rally. Nie die kragtigste of die vinnigste in terme van ‘n 0 tot 100kpu lopie nie. Ook nie naasteby ‘n indrukwekkende topspoed nie. Tog is hierdie klein buksie na my mening die beste motor wat ek nog ervaar het in terme van bestuursgenot op teer en grond – en ek herhaal, DIE BESTE!

Toyota wou blykbaar ‘n homologasie-model bou vir sy volgende deelname aan die wêreldtydren kampioenskapreeks. Hulle het die witjasse verantwoordelik gemaak vir die ontwerp en bou van die tydrenmotor nadergewink en die Gazoo Racing Yaris padmotor het die wêreld getref! So as jy onder die indruk is dat die GR Yaris bloot ‘n 3-deur Yaris is met groter wiele, sterker enjin en sportiewe bakpanele maak jy ‘n fout.

Hierdie is ‘n unieke ontwerp met ‘n klomp verrigtings-onderdele en tegnologiese truuks wat die GR Yaris ‘n baie spesiale Toyota karretjie maak. Die platform is uniek in die sin dat dit uit twee dele vervaardig is. Die voorkant is geleen by die Europese Yaris (anders as die goedkoper en eenvoudiger Asiatiese weergawe wat by ons in SA te koop is) en die agterste helfte wat kom van die platform waarop die nuwe Corolla en C-HR gebou word.

Die resultaat is ‘n voorkoms wat lyk soos ‘n 3-deur Yaris met ‘n breër spoor agter wat vet rubber onder uitgeboude bakpanele versteek. Die dak is byvoorbeeld ontwerp vir beter lugvloei en is 9cm langer en word van egte koolstofvesel gemaak om saam met die aluminium deure, enjinkap en agterklap gewig te bespaar. Die totale gewig van die GR Yaris beloop slegs 1280kg! Dit ten spyte van ‘n ingewikkelde aandryfstelsel wat krag na al vier wiele stuur, ‘n hoogs gevorderde veelskakel veerstelsel en spesiale groter (356mm) voorste remskywe met groewe sodat die spesiale rooi 4-suier GR -remskywe beter kan vasbyt. Groot luginlate laag in die hoeke van die voorste buffer sorg vir beter lugvloei en verkoeling oor die remskywe. Spesiale swart 18” BBS allooiwiele met Michelin Pilot Sport 4S rubber rond die agressief sportiewe voorkoms af.

Aandrywing is met behulp van ‘n baie spesiale enjin. Die 1.6liter 3-silinder turbo-aangejaagde petrol oond is die wêreld se kragtigste 3-slinder enjin in produksie . Met 198kW en 360Nm wringkrag is verrigting absoluut hoedervel-lekker wanneer jy die 6-spoed handratkas met kort oorgooie deur die toerestrek jaag. Brandstofverbruik het gewissel tussen 11L/100km tot 13,4L/100km na gelang van in watter ritmodus en hoe swaar my voet is. Die 3-silinder enjin het ‘n besondere klank en danksy die turbo en verrigtings-uitlaatstelsel is die hees-sing klank teen hoë toere ‘n verslawende tonikum waarna jy bly hunker wanneer jy nie agter die stuur is nie.

Maak die som – 1280kg plus 198kW/360Nm plus 4-wielaandrywing se somtotaal is gelyk aan VET PRET!

Die 0-100kpu lopie is amptelik 5,5 sekondes maar dit voel veel vinniger en kom met heerlike drama.

Daar is geen turbotraagheid nie, en maksimum wringkrag oorspoel jou soos ‘n onverwagse brander in die vlakwater en bly jou “rol” tot die toereteller die rooilyn tref. Verbysteek met die voet geplant is dartelend gemaklik in 5de rat teen hoofwegspoed!

Die kajuit is knap met die agterste sitplekke bloot vir ekstra pakplek as jy soos ek noord van 1,8 meter is. Die klein vet GR sportstuurwiel is sonder fieterjasies en so ook die voorste instrumentpaneel – prakties en uitstekend uitgelê vir optimale funksionaliteit. Die ritinfo wat op die ruit voor die bestuurder geprojekteer is perfek ooghoogte bo die analoog instrumentehuls geplaas wat twee groot ronde wyserplate vertoon. Een vir die toereteller en die ander vir die spoednaald. Tussen die twee is ‘n klein digitale skermpie waarop ritinligting en ander enjindata vertoon soos ondermeer turbodruk en temperatuurlesings vir enjin en olie. Alcantara oorgetrekte sportsitplekke met GR kentekens in die kopstukke domineer die kajuit en bied heerlike steun tydens enige rit.

‘n Draaiknop voor die ratkierie laat bestuurders toe om te kies tussen “ Normal”, “Sport” of “Race”.

Krag word na al vier wiele gestuur en kies jy “Normaal” gaan 60% krag na die voorwiele. In “Sport” kry die agterwiele 70%, terwyl “Race” krag 50% tussen voor- en agterwiele verdeel .

Na my week met die Toyota GR Yaris Rally is ek oorhoops en totaal verlief op hierdie vlymskerp, witwarm blitsbuks. Na my tyd op die vinnige grondpaaie is ek heeltemal oortuig dit is die beste bestuurderskar (Drivers Car) wat geld kan koop. Selfs teen die stewige verkoopprys van R715 600 is dit wat my betref, ‘n winskoop.

So jammer al die voorraad wat na Suid-Afrika gekanaliseer is het reeds eienaars gekry.