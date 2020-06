Total-smeermiddels laat enjins langer hou en beter werk

This post is also available in: English

Elke boer weet hoe duur voertuie en werktuie deesdae is. Daarom probeer hy om enjins langer te laat hou, beter te laat werk en om staantyd uit te skakel. In hierdie strewe staan Total bankvas agter die boer met die regte olieprodukte.

Enjinolie verminder wrywing en slytasie deur ’n lagie tussen bewegende oppervlakke in jou enjin te vorm. Dit koel die enjin ook af, omdat dit die hele tyd sirkuleer sodat warm olie met koeler olie vervang word. Die olie vang ook enige moontlike vuil stofdeeltjies in die enjin vas en voer dit na die oliefilter, wat dit vasvang en verhoed dat dit weer in die enjin beland. Daarom moet die olie en oliefilter gereeld vervang word.

Total se verskillende soorte olie

Total bied ’n olie vir elke taak en na elke enjin se smaak. Die eerste eienskap waarvolgens olie beskryf word, is die “viskositeit”, wat in boere-Afrikaans beteken die taaiheid of vloeibaarheid van die olie. Hoe hoër die viskositeit, hoe dikker die olie en hoe traer vloei dit. Dunner olie vloei vinniger as dikker olie. ’n Dunner olie word deur ’n laer nommer aangedui, soos SAE 30, terwyl SAE 40 ’n dikker olie en meer geskik vir ouer, meer verslete enjins is. Multigraadolie, soos 15W-40, bied bykomende beskerming gedurende die aansit van jou enjin wat ’n monograad olie (soos SAE 40) nie behoorlik doen nie. Daarom is dit bekend dat die gebruik van meergraadolie die enjin se leeftyd verleng.

TOTAL Tractagri HDX 15W-40 is geformuleer om bykomende beskerming te bied vir enjins van landboutoerusting wat blootgestel word aan ander toestande as enjins van byvoorbeeld langpadvragmotors.

Waarom moet olie gereeld vervang word en wat gebeur as werktuie vir lang tye stilstaan?

Enjinvervaardigers bepaal hoe dikwels olie geruil moet word en dit word deur afstand (kilometer) of tydsduur (uur) gemeet. Hitte veroorsaak dat olie se doeltreffendheid na ’n tyd afneem. As die ou olie nie vervang word nie, kan die olie nie meer wrywing doeltreffend teenwerk nie en dan kan die enjin ingee.

Total gee die volgende nuttige wenke om die gebruik van jou toerusting te verleng:

• Produkte moet verkieslik binnenshuis of onder ’n dak geberg word, want dan hou dit langer.

• Oliehouers moet behoorlik verseël word, anders kan daar stof en ander vreemde voorwerpe in beland wat jou enjin kan beskadig.

• Hou deeglik rekord van jou voertuie en werktuie se diensgeskiedenis sodat jy duidelik kan sien wanneer versiening nodig is. Kontroleer met die enjinvervaardiger hoe dikwels olie vervang moet word.

• Gaan jou olievlakke gereeld na, veral as toerusting al ’n rukkie staan.

• Versien alle toerusting in ’n stofvrye omgewing. Vermy dit om buite te werk.

• Oorweeg dit om die toerusting wat al lank staan se olie af te tap en met vars olie te vul.

• Hou jou werkswinkel skoon, sorg dat olie altyd in ’n skoon en droë omgewing gebruik word, en vermy plekke waar stof opgaar.

• Moenie toedieningsapparate gebruik wat vuil of besmet is met ander vloeistowwe nie.

Wat is die funksies van enjinkoelmiddels?

Die hooffunksie van ’n koelmiddel is om die enjindele wat blootgestel is aan hitte, deur die verbranding van brandstof, af te koel. Water wat deur die enjin sirkuleer neem die warmte op en word dan in die voertuig se verkoeler afgekoel voordat dit weer na die enjin gaan, maar water kan in die winter vries en jou enjin beskadig. Dit kan ook tydens hoë somertemperature kook of nie die enjin doeltreffend verkoel nie.

Total stel voor om ’n mengsel van vriesweermiddel en water te gebruik om hierdie probleme uit te skakel. Dit word ’n koelmiddel genoem. ’n Goeie koelmiddel bevat korrosieremmers wat die metaaloppervlakte teen roes beskerm. Beter geformuleerde koelmiddels hou baie langer en help jou om geld, tyd en moeite te bespaar.

Total bied twee verskillende soorte vriesweerkoelmiddels:

• Konsentrate (vriesweermiddel waarby water gegooi moet word) soos TOTAL GLACELF AUTO SUPRA.

• Klaargemeng of voormengsel, wat alreeds die water bevat, soos TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C. Die klaarmengsel kan gebruik word net soos dit is en dit het ook die regte gehalte water in.

Vir meer inligting oor Total se smeermiddels, besoek hulle aanlynprodukgids by (catalog.total.co.za), of stuur ’n e-pos na lubricants-technical@total.co.za. of besoek hulle webwerf by: www.total.co.za