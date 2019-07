Toptegnologie waarop jy kan reken: CLAAS – toonbeeld van trekkertegnologie

This post is also available in: English

Meer gevorderd en nuttiger kry jy nie – CLAAS se ARION 600- en AXION 800-reeks bied die boer alles waaroor hy kon droom en nog meer. En dit is ook geen wonder nie, want CLAAS vra behoorlik uit presies wat boere se behoeftes is en ontwikkel al hulle trekkers om eksieperfeksie aan daardie behoeftes te voldoen. Met hierdie beleid het CLAAS die afgelope 15 jaar 150 000 trekkers aan ingenome boere verkoop.

Dit is ook hierdie beleid wat sorg dat die trekkerreekse talle nuwe voordele bied om die boer se werk makliker, lekkerder en doeltreffender te maak. Kyk net: ’n Nuwe ARION-voorlopermodel van 136 kW, ’n nuwe CEBIS-vertoonskerm met raakskermbeheer en ’n nuwe beheerarmleuning vir die CIS+-model. Maar dit is nie al nie – CLAAS bied ook die grootste operateursgerief en gebruikersvriendelikheid, intelligente en doeltreffende Powershift- en deurlopend wisselende kragoordragstelsels wat deurgaans sorg dat presies die regte enjinomwentelinge presies die regte krag na die wiele oordra, en vele verdere voordele wat die boer se taak makliker en lonender maak.

Die boer kan uit verskillende opsies kies:

CIS (CLAAS-inligtingstelsel) bied jou alles wat jy nodig het met 24-spoed HEXASHIFT Powershift-kragoordrag, meganiese skietkleppe (spool valves) en CIS-kleurskerm.

Nuwe CIS+ bied jou nog meer met HEXASHIFT Powershift-kragoordrag of CMATIC deurlopende wisselaandrywing, elektroniese skietkleppe en CIS-kleurskerm.

Nuwe CEBIS (CLAAS elektroniese aanboordinligtingstelsel) bied jou absoluut alles met HEXASHIFT Powershift-kragoordrag of CMATIC deurlopende wisselaandrywing, elektroniese skietkleppe, CEBIS-terminaal met ’n 12-duimskerm en bykomende funksies.

Die volgende ARION 600- en AXION 800-modelle is in Suid-Afrika beskikbaar:

Kom ons bekyk ’n paar voordele van hierdie gevorderde trekkers van naderby:

CLAAS se nuwe PROACTIV-voorasveerstelsel sorg vir perfekte stabiliteit en skakel onnodige stampe en stote tydens rem en versnelling uit.

Die nuwe HEXASHIFT Powershift-kragoordragstelsel skakel outomaties tussen versnellings en sluit in SMART STOP wat jou toelaat om te stop sonder om die koppelaarpedaal te trap,

HEXACTIV outomatiese ratoorskakeling met spoedbeheer en REVERSHIFT vorentoe- en truskakeling met ’n elektroniese parkeerrem.

CLAAS se nuwe CMATIC deurlopende wisselaandrywing in die CEBIS- en CIS+-weergawes verhoog doeltreffendheid, bespaar brandstof en maak die operateur se taak ligter deurdat dit voortdurend vanself die enjinspoed en trekkrag by die las aanpas. Dit het ook REVERSHIFT-skakeling, spoedbeheer en ’n elektroniese parkeerrem.

CLAAS se gevorderde DPS Powertech-enjins en kragoordragstelsels is ontwerp om die meeste krag teen die laagste dieselverbruik te bied, en wringkrag teen ’n wye strek enjin-omwentelinge te lewer. Daartoe werk die hoëwerkver-rigting-turbo-aanjaers saam.

Die intelligente CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) is ’n elektroniese beheerstelsel wat bykomende enjinkrag optower wanneer dit vereis word.

CLAAS dink vooruit en het monteerpunte aangebring vir boere wat later dinge soos ’n laaigraaf of voorste hyser en kragaftakker wil monteer.

CLAAS se lang asafstand en gewigsverspreiding (50% voor en 50% agter) verseker hoë trekkrag, bestuursgerief, rygerief, veilige hantering, groter optelvermoë danksy groter stabiliteit, beter brandstofverbruik en minder nodigheid vir gewigte wat grondkompaktering sou bevorder.

Daarby sorg die kort algehele lengte van die trekker vir goeie hanteerbaarheid, korter voertuig-sleepwakombinasies op die pad, goeie sig en maak dit maklik om met voorgemonteerde werktuie te werk.

Trekkers word dikwels vir sleepwerk op die pad gebruik en daarvoor het CLAAS-modelle hidrouliese sleepwaremme. Die trekkers het remme wat die spoed kan hanteer terwyl die slim vooras outomaties by die verskil in die las aanpas om stabiliteit te behou en veiligheid te verseker.

CLAAS-trekkers se kragaftakkerspoed word vooraf met die druk van ’n knoppie gekies en dan word die kragaftakker met die druk van ’n ander knoppie op die armrus aangeskakel.

Die hidrouliese koppelpunte het ontkoppelhefbome sodat hulle selfs onder druk gekoppel of ontkoppel kan word sonder om olie te vermors. Die vragvoelende hidrouliese stelsel is ’n toonbeeld van doeltreffendheid.

Die driepunthysers hanteer die swaarste vragte lag-lag en verskillende konfigurasies kan vir verskillende behoeftes verskaf word.

CLAAS-kajuite is enige operateur se droom met genoeg ruimte, ’n onbeperkte uitsig, gerieflike sitplek en slim, maar verstaanbare kontroles waarvan die meeste in die armrus gemonteer is. Die operateur hoef nooit na iets te soek of te sukkel om dit by te kom nie.

Met CEBIS kan tot 20 werktuie se besonderhede geprogrammeer word sodat alles nie elke keer wanneer ’n werktuig geruil word van voor af ingestel hoef te word nie.

CLAAS TELEMATICS ontvang en stuur seine deur GPS-satelliete sodat alle inligting oor alle werk altyd beskikbaar is. Dit vergemaklik ook foutopsporing en onderhoud van die trekkers.

Dit alles word rotsvas gerugsteun deur Kempston CLAAS sodat jou CLAAS-trekkers altyd net hulle allerbeste diens op jou plaas lewer.

AGRA-GPS het goeie nuus

Jy kan nou jou trekkervloot na CLAAS oorskakel en steeds jou bestaande terminaal, rekenaarprogramme en stuursein behou:

AGRA-GPS se ‘AUTOSTEER GUIDANCE’ is ’n oorbruggingsmodule wat sekere CLAAS-modelle met sekere ander partye se stuurstelsels en stuurseine laat werk.

Praat met jou CLAAS-handelaar oor CLAAS ‘OPEN STEERING INTERFACE’ en AGRA-GPS se tegnologie.

Vir meer inligting, praat met Michael Howell of Etienne van Wyk by 083-701-8779 of 043-703-3100, of stuur ’n e-pos aan Michael.howell@kagri.co.za of etienne.vanwyk@kagri.co.za. Besoek ook www.claas.co.za vir meer inligting oor ander CLAAS-werktuie vir jou plaas.