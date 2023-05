Top genetika op aanbod by Stelena SA Vleismerino-stoet se 16de produksieveiling

As jy ’n boer is wat opsoek is na ’n wit wol skaapras inheems aan Suid-Afrika wat in ’n verskeidenheid omgewingstoestande kan floreer, soek nie verder as die Suid-Afrikaanse vleismerino (SAVM) nie.

Hierdie skaapras word geteel vir sy vermoë om vinnig te groei tot ‘n slaggereed lam (op ongeveer 100 dae oud en 35 kilogram) terwyl dit ook ‘n medium tot sterk wit wol produseer (teen ongeveer 4 kilogram).

Stelena SAVM stoet, is die tuiste van geharde SA Vleismerinos. Met hulle jare se ondervinding met hierdie ras het Manie Lombaard die eienaar van Stelena SA Vleismerino-stoet geleer watter tipe dier die hartklop van die kommersiële bedryf is, en hulle selekteer doelgerig daarvoor.

Ramme wat geregistreer is, insluitend dié met stoetpotensiaal.

Dagboek Stelena SA Vleismerino-stoet se 16de Produksieveiling: 24 Mei 2023, om 11:00 te plaas Nooitgedacht, Oranjeville.

Kampioen van die 2021 SA Superlam en ‘n teelram met baie vrugbare bloedlyne (LT20067). “Ons is bevoorreg om hierdie jaar ons sestiende produksieveiling aan te bied. Ons nooi alle belangstellendes na ons veiling. Dit is wonderlik om weer ou bekendes en nuwe kopers te sien. Ons glo ook dat alle kopers sal ontdek wat hulle nodig het in hulle stoeterye,” sê Manie.

Vir meer as 40 jaar is die SAVM-skape ‘n integrale deel van Manie se diverse boerdery, en steeds na al die jare iets waaroor hulle baie passievol is.

“Ons het nog altyd gewerk om skape te produseer met ‘n stewige bouvorm, ‘n goeie temperament en die vermoë om kopers tevrede te stel. Ons het oor die jare heen ook sterk verhoudings met ander boere opgebou, en ons is vol vertroue in ons vermoë om daardie verhoudings te handhaaf en daarop uit te brei, en ook ander kuddes te help en sien groei,” voeg Manie by.

Geregistreerde SAVM-ram op aanbod (LT21146). Geregistreerde SAVM-ram op aanbod (LT21140).

Op aanbod:

35 Geregistreerde ramme (waaronder potensiële stoetramme)

25 Geregistreerde ooie (gedek deur top stoetramme)

150 Jong dragtige kommersiële ooie

* Dragtigheid sal bevestig wees met veiling.

* Alle diere op aanbod word aangebied onder die beskerming van SA Vleismerino telersgenootskap.

Vir meer inligting besoek graag hulle webwerf by www.stelena.co.za, skakel JD Steyn (BKB) by +27 72 877 6984 of Jan Mostert (BKB afslaer) by +27 83 306 8408.

Vir meer inligting oor die veiling, besoek Agri4all.com