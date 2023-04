Top Bonsmara-beeste word op 2 Junie 2023 op Sernick Bonsmara se veiling opgeveil

Sernick meen die landbou in Suid-Afrika het blink vooruitsigte. Sernick streef daarna om so veerkragtig en veelsydig te wees soos die pragtige Bonsmara-ras wat as hulle inspirasie dien, en hulle is opgewonde oor die vooruitsigte vir vooruitgang en ontwikkeling wat die toekoms inhou.

Die 45ste produksieveiling deur Sernick Bonsmara

Op die 2de Junie 2023 sal Sernick Bonsmara-stoetery hul tweede veiling in 2023 aanbied.

Te plaas Liebergstroom Edenville , Vrystaat

Tyd: 11H00

Op veiling: 800 Bonsmara-beeste

60 Stoetbulle

6 Kuddevaars

16 Poena bulle

120 Stoet vroulike diere waaronder 40 Poena’s is

Al die 2020 jaar koeie word aangebied in pare – Koper kies een

200 Kommersiële vroulike diere.

60 DAE KREDIET word aan goedgekeurde kopers gebied @ PRIMA RENTEKOERS AANLYN via SwiftVee en MEERKAT

Gratis Aflewering:

Alle stoetdiere landswyd.

Kommersiële diere wat binne 300km radius is.

Kontak besonderhede:

Nick Serfontein : 082 554 7690 ( Sernick Bonsmara)

Pieter Booysen : 082 348 0020 ( Sernick Bonsmara)

Patrick Sekwatlakwatla: 060 965 5004 ( Sernick Bonsmara)

Hennie Snyman: 082 574 3120

Johan van der Nest : 082 574 4220 (Afslaer)

Besoek:

Facebook: https://www.facebook.com/sernickgroup

Webwerf: https://www.sernick.co.za/