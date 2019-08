Toetsbestuur die beste van Mitsubishi by NAMPO Kaap 2019

This post is also available in: English

Die tweede aanbieding van Nampo Kaap van 4-6 September 2019 bied Wes-Kaapse entoesiaste ’n unieke geleentheid om die Mitsubishi-produkreeks te ervaar in die “winde van vordering” wat deur die koringlande rondom Bredasdorp waai.

Drie van die hoogtepunte vir besoekers by die skou is die splinternuwe Mitsubishi Eclipse Cross, die onlangse “Engineered Beyond Tough” 2019-Triton en die hoogs aangeskrewe Pajero Sport.

Mitsubishi se splinternuwe “lewendige en uitdagende” Eclipse Cross is nie net ’n stadsmotor nie – hierdie nutsmotor bring die kompakte sportnuts tot in die moderne tydvak en is ewe tuis in die platteland as in die betonoerwoud.

Die nuwe Mitsubishi Pajero Sport, wat gretig deur die mark aanvaar is, sit die erfenis voort wat sy Dakar-oorheersende stalmaat daargestel het toe die Pajero die moeilikste motorsportbyeenkoms ter wêreld twaalf jaar lank met nie minder nie as sewe agtereenvolgende oorwinnings (wat vandag nog nie geëwenaar is nie) gewen het.

Die nuwe 2019-Triton, wat ontwikkel is om taai genoeg vir enige uitdaging te wees – op landerye reg oor die land, op die oop pad en in die stad of in die veld in enige van Suid-Afrika se nege provinsies en Afrika-buurlande – sal ook die winde van vordering by Nampo Kaap 2019 wys.

Dié landbou-byeenkoms, wat op die jarelange NAMPO-skou in die Vrystaat gegrond is, word vanjaar die tweede keer aangebied met ’n hele aantal verbeterings, waaronder die hervestiging van die 4×4- en toetsritbaan na ’n groter terrein.

Besoekers sal die Triton en Pajero Sport op die nuwe 4×4-baan kan beleef met ’n instrukteur wat die voertuie deur hul passies sal sit om voornemende kopers te laat ervaar hoe dit voel as hierdie fris, hardebaard-viertrekvoertuie tot die uiterste gery word.

Die NAMPO Kaap-skou van Graan SA, wat van 4 tot 6 September – net betyds om die lente te verwelkom – in die Helderbergse dorp Bredasdorp in die Wes-Kaap aangebied word, bied die nuutste en beste vir die boerderygemeenskap, wat natuurlik die Mitsubishi-produkreeks insluit.

Plaaslike Mitsubishi Motors SA-handelaars by die skou sal kopers die 4×4-somerverkooppromosie bied met ’n besparing van R50 000 vir die Pajero Sport 4×4, R80 000-depositohulp vir die Outlander en spesiale maandelikse paaiemente waar klante hul eie voorwaardes kan kies.

“Die splinternuwe Eclipse Cross, die Pajero Sport en die fris Triton met sy sterk, nuwe voorkoms bied unieke geleenthede vir boere en plattelandse en stedelike kopers. Die nuutste weergawe van die Triton is byvoorbeeld aansienlik meer mededingend en voldoen aan die uiteenlopende behoeftes van nie net bakkieklante reg oor die hele wêreld nie, maar ook die eise van hardwerkende boere reg oor die land,” sê Nic Campbell, hoofbestuurder van Mitsubishi Motors Suid-Afrika.

Besoek www.mitsubishi-motors.co.za om ’n toetsrit by NAMPO Kaap 2019 te bespreek.

Agtergrondinligting oor die Mitsubishi-Motorkorporasie (MMC)

Die Mitsubishi-Motorkorporasie is ’n wêreldwye motorvervaardiger in Tokio, Japan, wat ’n mededingende voordeel in sportnutse en bakkies, elektriese en inprop-hibriede elektriese voertuie het.

Sedert die Mitsubishi-groep sy eerste motor meer as ’n eeu gelede vervaardig het, het ons ’n ambisieuse en dikwels ontwrigtende benadering getoon, nuwe voertuiggenres ontwikkel en baanbrekerswerk met hipermoderne tegnologie gedoen. Ons handelsmerkstrategie, wat diep in Mitsubishi Motors se DNS gewortel is, sal in die smaak val van ambisieuse bestuurders wat bereid is om konvensionele wysheid uit te daag en gereed is om verandering te omhels. Mitsubishi Motors het in ooreenstemming met hierdie ingesteldheid sy nuwe handelsmerkstrategie in 2017 bekend gestel, wat “Drive your Ambition” genoem word – ’n kombinasie van persoonlike dryfkrag ten gunste van vooruitgang wat die konstante dialoog tussen die handelsnaam en sy klante weerspieël. Mitsubishi Motors is vandag verbind tot deurlopende belegging in vernuwende tegnologie, aantreklike ontwerp en produkontwikkeling om klante wêreldwyd van opwindende en outentieke nuwe voertuie te voorsien.

Bron: Mitsubishi Motors Suid-Afrika