TLU SA wil hê beperkings moet opgehef word

TLU SA is oortuig dat alle COVID-19 beperkings opgehef moet word.



“Ons besef die gevaar van COVID-19, maar gegewe die onbepaalde tyd wat dit nog met ons gaan wees, is verantwoordelike balans in die hantering daarvan noodsaaklik,” sê mnr. Louis Meintjes. “Ons stel voor die regering hef alle beperkings en vlakke op. Die fokus moet nou op die bewusmaking en toepassing van higiëne maatreëls wees. Elke individu moet verantwoordelikheid vir hulleself aanvaar.”



Die feitelike standpunte van kundiges op die terreine van gesondheid en wetenskap, wat die onverstaanbare en vernietigende optrede van die regering weerspreek, bewys dat die ANC se besluite nie in die beste belang van die land is nie.

“Plaas die verantwoordelikheid in die hande van die burgers van die land,” sê mnr. Meintjes. “Teen die tyd is almal volledig ingelig oor die gevare van die virus en moet hulle self daaroor kan besluit. Mense behoort self te kan kies hoe aktief hulle die veiligheidsmaatreëls wil toepas wanneer hulle ekonomies aktief raak of na plekke van aanbidding gaan. Indien die dra van maskers, soos wat die regering aandring, werklik effektief is, is daar absoluut geen rede waarom die ekonomiese inperking nie totaal opgehef kan word nie.”



Die inperking is volgens die regering ingestel om die land voor te berei vir die gevolge van COVID-19. Die president het aangekondig dat alles nou gereed en in plek is om die verspreiding van die koronavirus te hanteer.



“Ons is nie oortuig dat die regering ooit gereed sal wees om die gevolge van COVID-19 of die inperking te hanteer nie,” sê mnr Meintjes. “Die chaos rondom die skole se opening is ‘n sprekende voorbeeld van die onbevoegdheid en onvermoë van die regering.



“Alle Suid-Afrikaners moet besef dat hulle vir hulleself verantwoordelikheid moet neem.”



Bron: TLU SA