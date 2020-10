TLU SA wil eers sien hoe beloftes in herstelplan toegepas word

This post is also available in: English

TLU SA neem kennis van die verdere stel beloftes wat President Cyril Ramaphosa tydens ‘n gesamentlike sitting van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies oor Suid-Afrika se ekonomiese herstelplan aangekondig het.



“Dit klink alles goed op die oor, maar die kern van die probleem is steeds die beleidsomgewing wat kundigheid uit die land verdryf het,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Die vermoë om te kan lewer het weggekwyn en die vermoë om dienslewering te laat realiseer is ongelukkig nek omgedraai.”



TLU SA is tevrede dat daar ‘n sterk fokus op plaaslike produkte en produksie sal wees en ondersteun hierdie beleid.



“Ons sal wil sien dat die vier bene van die herstelplan in praktyk ‘n verskil maak,” sê mnr. Geldenhuys. “Die ekonomie laat hom nie reguleer deur politieke aankondigings van wie moet wat doen nie. Die markkragbeginsel is bepalend om enige pogings tot herstel te evalueer. Individue moet die verantwoordelikheid aanvaar van wat die ekonomie opeis.”



Die regering lê deurlopend die klem op vrouebemagtiging, maar die uitgangspunt behoort te wees om ‘n klimaat te skep deur middel van die beleid, waar mense graag geleenthede sal wil skep. Dit is nie net vroue in Suid-Afrika wat van ‘n sterk, regverdige ekonomie afhanklik is nie. Elke Suid-Afrikaner is daarvan afhanklik.



As ‘n organisasie wat daagliks met die aanslag en hantering van misdaad te doen het, klink die aankondiging oor hoe die regering sterk daarteen gaan optree, geyk.



“Sal die ontplooide kaders steeds voortgaan met hul selfverryking en dan hoor ons maar weer volgende jaar daar gaan iets aan gedoen word?,” vra mnr. Geldenhuys. “Die geloofwaardigheid van die erns van die regering is baie naby aan die punt dat ons hulle glad nie meer hieroor vertrou nie. Ons hoor steeds weekliks hoe die persone wat verantwoordelik is om teen korrupsie op te tree, daarby betrokke is.”



Die resultate van die regering se hantering van die COVID-19-pandemie op die ekonomie, het ‘n vernietigende invloed op verskeie van die waardekettings gehad. Beleggers het reeds voor die pandemie hulle vertroue in die land verloor as gevolg van die beleidsomgewing wat onsekerheid skep. Dit is die wortel van die ekonomiese probleme wat die land in rommelstatus gedompel het.



“Dit is daarom krities belangrik dat alle beperkings op ekonomiese vloei onmiddellik totaal opgeskort moet word,” sê mnr. Geldenhuys. “Laat elkeen hul eie verantwoordelikheid vir COVID-19 aanvaar. Die staat behoort slegs sterk riglyne bekend te stel wat deur individue toegepas kan word.



“Ons kan slegs hoop dat die herstelplan beter is vir die ekonomie en die land in geheel as wat die inperking was.”



Bron: TLU SA