TLU SA wens VSA geluk met sanksies teen Guptas – Versoek verdere aksies

TLU SA wil die Verenigde State van Amerika (VSA) bedank vir die sanksies wat teen die omstrede en korrupte Gupta-familie toegepas word. TLU SA doen verder ‘n dringende beroep op die VSA om die “onwrikbare verbintenis daartoe om die oppergesag van die reg en verantwoordbaarheid in Suid-Afrika” konsekwent toe te pas en ook ferm op te tree teen die ANC-regering wat nie daarin slaag om wet en orde in die land te handhaaf nie.



Die Amerikaanse departement van finansies het sanksies teen die Gupta-familie en hulle vennoot Salim Essa aangekondig oor hulle “bedenklike transaksies en staatskaping in Suid-Afrika” omdat hulle “politieke bande gebruik om wydverspreide korrupsie en omkopery te pleeg, regeringskontakte te bekom en staatsbates te misbruik”.



“Ons wens Amerika geluk met die ferm optrede teen korrupsie,” sê mnr. Louis Meintjies, die president van TLU SA. “Daar is egter verskeie ander korrupte regeringsamptenare en beleide wat wet en orde in die land bedreig, wat die VSA ook behoort te ondersoek.”



Die voorgestelde wysigings aan die grondwet om grondonteiening sonder vergoeding deur te voer en die bestaande korrupsie rakende grondherverdeling is maar van die aksies van die ANC wat ‘n ernstige bedreiging vir die ekonomie inhou en ten koste van Suid-Afrikaners toegepas word.



Die VSA het burgerregte organisasies en fluitjieblasers wat die omvang van die Guptas se korrupsie oopgevlek het, geloof.



“TLU SA sal voortgaan om ook ondersteuning vanuit die buiteland te werf om druk op die regering toe te pas om nie enige kortsigtige beleide tot nadeel van die ekonomie en ons inwoners te implementeer nie,” sê Mnr Meintjes.