TLU SA vra verantwoordelikheid van landbouers tydens 21-dae afsondering

TLU SA versoek die landbouers van Suid-Afrika om ten spyte van die groot risiko daaraan gekoppel, hulle dagtaak met groot verantwoordelikheid uit te voer tydens die 21-dae verbod op die beweging van mense.



“Die drastiese maatreëls gaan gewis ‘n groot invloed uitoefen op feitlik elke sfeer van die volkshuishouding,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Suid-Afrika gaan na dese gewis anders daar uitsien. Die uitdaging vir almal in die land is met watter ingesteldheid hierdie saak aangepak en deurgesien gaan word.”



Die belangrikheid van landbou is beklemtoon nadat dit as een van die noodsaaklike dienste uitgesonder is om steeds kos te kan voorsien en derhalwe met produksie moet aangaan.



“Met ongeveer 68% van ons land se inwoners wat verstedelik het, besef mens in sulke tye die belangrikheid van kommersiële boere om as stabiliseerder van die land op te tree,” sê mnr. Meintjes. “In normale omstandighede word die produksie van voedsel amper as vanselfsprekend aanvaar, maar dit is in tye van uiterste nood soos wat Suid-Afrika tans ervaar, dat die waarde van produserende kommersiële boere eers na waarde geskat word.”



Boere en hulle werkers sal in hierdie tyd die broodnodige voedsel verskaf en saam met die hele waardeketting seker maak dat die rakke in winkels voldoende voorsien sal word met gesonde voedsel.



“TLU SA eer vandag elke landbouer en hul werkers vir die belangrike rol wat hulle speel,” sê mnr. Meintjes. “Ons spreek ook ‘n groot woord van dank teenoor die personeel van die veiligheidsdienste, die gesondheidsorgpersoneel en alle ander noodsaaklike dienste wat in hierdie tyd hul kant bring om mee te help dat Suid-Afrika met die mins moontlike ontwrigting deur hierdie tyd in ons geskiedenis kan kom.



“Ons vertrou dat daar tussen al die rolspelers wat noodgedwonge sal moet rondbeweeg, goeie samewerking sal wees ten einde gladde funksionering te kan verseker,” sê hy. “Ons versoek dat elke inwoner in die land die erns van die situasie moet aanvaar en daarom met die grootste verantwoordelikheid denkbaar hul optrede beplan en uitvoer. Dit is in belang van ons land se toekoms nou die tyd om die regte dinge te doen.”



TLU SA rig ‘n beroep dat ons, ons vertroue in God Drie-enig plaas en ons verootmoedig voor Hom, maar dan ook ons gesonde verstand gebruik en keuses maak wat sin maak.

Bron: TLU SA