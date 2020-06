TLU SA vra in ope brief duidelikheid oor “radikale ekonomiese transformasie”

This post is also available in: English

TLU SA eis in ‘n ope brief aan die regering, geadresseer aan President Cyril Ramaphosa, duidelikheid oor stellings dat die nalatenskap van die ekonomie rassisties en kolonialisties is.



Dié stellings is tydens die president se gesprek met die Suid-Afrikaanse Redakteursforum gemaak. TLU SA wil verder hê die regering moet in detail uitstippel wat bedoel word met radikale ekonomiese transformasie, wat tydens dieselfde gesprek genoem is.



“Hierdie opmerkings openbaar ‘n groot mate van onkunde in die regering, oor hoe die ekonomie werk,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Dalk moet iemand vir die ANC ‘n les gee in Ekonomie 101. Die markkragte vra nie vrae oor die geskiedenis of oor rasse nie, maar toets elkeen volgens die wyse hoe hul die verantwoordelikheid van hul toekoms aanvaar.”



Die ANC het as regerende party eens winsgewende en stabiele instansies soos Eskom, Denel, SAL en Spoornet geërf. As gevolg van hulle rampspoedige bestuur van die instansies, het dit op ‘n streep in bankrotskap verval.



“Mnr. Ramaphosa, u is elke dag besig om te werk aan u nalatenskap,” sê mnr. Meintjes. “Die ekonomie het onder jul beleid na rommelstatus geskuif. Dit sal net regverdig wees om u ondersteuners in te lig dat julle besig is om hulle toekoms van hulle te steel.”



TLU SA doen weereens ‘n beroep op die ANC en die regering, om die beginsel van privaat besitreg te erken en die vryemark toe te laat om so doeltreffend as moontlik te werk. Laat vaar daarmee saam die beleid van transformasie met begrippe soos SEB, grondhervorming en onteiening sonder vergoeding. Dit is hierdie aspekte wat veroorsaak dat die vertroue in ons land heeltemal afgebreek word.



“Indien die ANC volhard op hierdie weg, sal die uitkoms vir die land nie gunstig wees nie,” waarsku mnr. Meintjes. “Dit is vir ons, as landbouers, wat deurentyd net konstruktief gebou het aan die toekoms van ons land, ‘n bitter pil om te sluk wanneer ons sien hoe ons land op ‘n glybaan na mislukking bestuur word.”



Uitgereik deur: TLU SA