TLU SA virtuele optog teen plaasmoorde

TLU SA stap op 14 Augustus binne 24 uur virtueel om Suid-Afrika in protes teen die 5 530 plaasaanvalle sedert 1990. Oor dieselfde tydperk is 2 083 mense uit die lewens van hulle gesinne, vriende en gemeenskappe geruk.

Met die staptog van 5 530 km hoop TLU SA om genoeg aandag op hierdie misdade te fokus sodat die regering gedwing word om meer as net leë woorde oor die erns van die situasie te spreek. Plaasaanvalle moet as prioriteitsmisdaad dieselfde aandag en aksie geniet as ander ernstige misdade.

Hoe dit werk:

Mense registreer op TLU SA se webblad by https://www.tlu.co.za/stap-teen-plaasaanvalle/ om die projek te ondersteun. Hulle name word op ons lys gevoeg en vertoon op die staplys by: https://www.tlu.co.za/stap/. Niemand hoef iets verder te doen, behalwe om hulle vriende aan te moedig om ook deel te neem nie.

Op 14 Augustus om 9:00 verskyn die landkaart op die webblad en mense sal kan sien hoe ‘n kolletjie stadig maar seker, oor 24 uur, rondom die land beweeg om 5 530 km aan te dui. TLU SA begin in Upington en eindig weer in Upington. Dit verteenwoordig die stappers.

Niemand stap fisies nie. Niemand hoef treë te meet nie. Niemand hoef iets verder te doen as om te registreer nie. Ondersteuners wat voel dat hulle steeds fisies wil stap om die inisiatief te ondersteun, is welkom om vir ons foto’s te stuur om hul ondersteuning te wys. Registreer steeds om u naam op die lys te voeg.

Op 14 Augustus wil TLU SA graag hê mense moet op sosiale media deel hoe hulle saam met ons stap en hoe hulle vorder. Ook hoeveel aanvalle dit verteenwoordig. TLU SA sal op die dag gereeld plasings op hulle sosiale media platforms deel wat mense dan van daar af kan deel, as hulle wil.