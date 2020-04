TLU SA se Plaasvars e-mark vir boere

This post is also available in: English

TLU SA het vandag die Plaasvars e-mark bekendgestel om boere en verbruikers met mekaar te verbind.



“Die kommersiële boer word telkens oorgesien wanneer dit by enige vorm van befondsing uit die staatskoffers kom,” sê mnr. Louis Meintjes. “Geen hulp gedurende droogtes. Geen hulp gedurende rampe soos COVID-19 nie. Geen hulp wanneer lenings te swaar raak om af te betaal nie.



“Reddingsboei na reddingsboei word gegooi na kleinskaalboere wat minder as 2% van die totale landbou-inkomste verskaf en maar net 6% van plaaswerkers in diens neem. Grootboere se staatskontrakte en finansiële vermoëns maak dit makliker om ‘n ramp te trotseer en heel anderkant uit te kom. Maar, die impak wanneer so ‘n boerdery wel vou, is ook soveel groter,” sê hy.



Die kommersiële boer is die sleutel tot voedselsekerheid.



TLU SA sien om na die kommersiële boer. Die boer wat dag in en dag uit boer om plaaswerkers van werk te voorsien, eie gesinne te onderhou en die belangrikste, volhoubaar en koersvas voort te gaan om plaasvars produkte te verskaf.



“TLU SA het lankal reeds gesien dat boere ‘n platform nodig het om direk by die verbruiker uit te kom,” sê mnr. Meintjes. “So kan hulle voortgaan om ‘n bestaan te maak gedurende uitdagende tye.”



Op die digitale koop- en verkoopplatform kan boere enige landbouproduk wat hulle wil verkoop, aanbied. Met TLU SA se Plaasvars e-mark kan die verbruiker direk met die boer gesels oor produkte.



Die platform werk eenvoudig:

Die boer laai die inligting en beskikbare produkte met ‘n foto of twee;

Die verbruiker besoek die mark en kies die produkte waarin hy of sy belangstel; en

Die boer en verbruiker praat direk met mekaar om ‘n transaksie te beklink.

Die Plaasvars e-mark is beskikbaar by hierdie skakel.

Bron: TLU SA