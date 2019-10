TLU SA ondersteun hersiene Landelike Veiligheidstrategie

This post is also available in: English

TLU SA ondersteun die hersiene Landelike Veiligheidstrategie van die Suid-Afrikaanse polisie (SAPD) wat die minister van Polisie, Genl. Bheki Cele Vrydag, 11 Oktober 2019 in Makhado, Limpopo sal bekendstel.

TLU SA het op nasionale vlak met die polisie saamgewerk om die strategie te ontwikkel en vertrou dat alle rolspelers sal meewerk om die strategie te laat slaag en sodoende landbouveiligheid te bevorder.

“TLU SA is reeds sedert die laat negentigs in landelike gebiede bedrywig met plaaswagstrukture. Samewerking met bestaande GPF-strukture asook die privaat sekuriteitsbedryf bevestig dat konstruktiewe deelname die enigste oplossing is,” sê mnr. Drickus Botha, die Streeksbestuurder van TLU SA Noord.

“Gevolglik word wetsgehoorsame burgers en belangstellendes aangemoedig om by plaaswag- of gemeenskapsveiligheidstrukture betrokke te raak.”

Die doelmatige strukture wat die afgelope jare deur TLU SA gevestig is, is in lyn met die SAPD se struktuur en strategie saamgestel.

“Ons doen ’n beroep op politieke partye om die bestaande strategie en deelnemende organisasies en strukture te steun,” sê mnr. Botha.

“Die betrokkenheid van onafhanklike mense, soms met eerbare bedoelings, verwar andersins net bevel en beheer tussen deelnemers.

“TLU SA versoek verder enige ander organisasies wat op die terrein van landelike veiligheid beweeg, om saam te werk. Die oor-en weer-gestryery doen landelike veiligheid niks goed nie. Dit is ook belangrik dat organisasies hulle moet bepaal by hulle kernbesigheid en die polisie nie voortdurend kritiseer oor hulle werksaamhede nie.

“Ons sien daarna uit dat begrippe soos ‘gemeenskap in blou’, ‘landbouvriendelike reservistestelsel’ en ‘landbouveiligheid’ in die breë sin van die woord, al hoe meer gebruik sal word,” sê mnr. Botha.

TLU SA is verbind tot die Landelike Veiligheidstrategie en is oortuig dat dit landelike veiligheid sal bevorder indien elke deelnemer hulle kant bring en saamwerk om die boer en plaasbewoners volhoubaar en veilig op die plaas te hou.

Bron: TLU SA