TLU SA nooi Suid-Afrikaners om virtueel saam te stap teen misdaad

This post is also available in: English

TLU SA stel vandag ‘n veldtog bekend waarin alle Suid-Afrikaners genooi word om deel te neem aan ‘n virtuele protesoptog teen plaasaanvalle.



Die boere van Suid-Afrika is lewensbelangrik en beskik oor besonderse kennis en vaardigheid om in ‘n marginale landbouland sukses te behaal en kos vir ons tafels te produseer. Hulle word inderdaad beskou as van die beste boere in die wêreld. Suid-Afrikaanse boere hou aan om ‘n plan te maak, deur droogte, deur inperking, deur aanvalle.



“Ongelukkig word Suid-Afrika se boere, hulle gesinne en werkers al hoe meer en al hoe meer brutaal aangeval en vermoor,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die voorsitter van TLU SA se Veiligheidskomitee en adjunk-president van TLU SA. “Tot op datum vanjaar was daar reeds 35 plaasmoorde in 180 plaasaanvalle. Dit is nié net statistiek nie. Dit is mense.



“Suid-Afrikaners besef dikwels nie die groot impak wat hierdie aanvalle op landbou as ‘n geheel en uiteindelik voedselproduksie, het nie.”



TLU SA stap op 14 Augustus binne 24 uur virtueel om Suid-Afrika in protes teen die 5 530 plaasaanvalle sedert 1990. Oor dieselfde tydperk is 2 083 mense uit die lewens van hulle gesinne, vriende en gemeenskappe geruk.



Met die staptog van 5 530 km hoop TLU SA om genoeg aandag op hierdie misdade te fokus sodat die regering gedwing word om meer as net leë woorde oor die erns van die situasie te spreek. Plaasaanvalle moet as prioriteitsmisdaad dieselfde aandag en aksie geniet as ander ernstige misdade.



“Ons besef dat geen veldtog of protesoptog op sy eie misdaad kan stop nie, maar dit is belangrik om só bewusmaking oor die probleem te skep, hier en internasionaal,” sê mnr. Geldenhuys.

“Ons weet dat dit in die hande van die gemeenskap lê om misdaad te bekamp aangesien daar by die regering die politieke wil ontbreek om die situasie te beheer.



“Ons wil graag hê dat alle Suid-Afrikaners wat keelvol is vir misdaad, saam met ons aan hierdie protesoptog deelneem.”



Belangstellendes kan vooraf by hierdie skakel vir die virtuele protesoptog registreer.



Bron: TLU SA