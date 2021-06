TLU SA nie geflous deur ANC se paaiery van EFF oor onteiening nie

This post is also available in: English

Die verdere voorgestelde wysigings aan artikel 25 van die Grondwet deur die ANC – kort voor die spertyd – is niks anders as ‘n poging om die EFF te paai voor die verkiesing nie.

Die ad hoc-komitee het op Maandag, 31 Mei 2021 hulle werk oor hierdie kwessie afgehandel, maar het Vrydag, 28 Mei 2021 aangekondig dat hulle nou die volledige artikel 25 sal wysig en nie net sekere gedeeltes nie. Die gedeeltes wat hierop betrekking het, is die punte waarop die EFF sedert die begin van die proses hamer. Dit behels dat enige natuurlike hulpbronne (en eiendom) sonder vergoeding onteien kan word solank as dit vir ‘n openbare doel of in die openbare belang is.

“Hierdie beskrywing is doelbewus so vaag sodat enigiets wat privaat besit word, sonder vergoeding onteien kan word,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Die EFF maak geen geheim daarvan dat dit ‘n sosialistiese agenda nastreef nie en hierdie voorstelle sluit 100% hierby aan. Die EFF het dit ook al duidelik gemaak dat hulle onder geen omstandighede van hierdie voorstelle sal afstand doen nie. Dit is dus baie duidelik dat die ANC se ommeswaai na bilaterale gesprekke met die EFF ‘n poging is om steun te wen in die komende verkiesing.”

Die ad hoc-komitee sal die parlement versoek dat die spertyd om wysigings aan artikel 25 te maak met 30 dae verleng word aangesien die werk nog nie afgehandel is nie.

“Die ekstra tyd is waarskynlik versoek sodat die ANC en EFF beter kan uitwerk wie watter eiendom gaan onteien en hoe hulle daaruit voordeel gaan trek,” sê mnr. Geldenhuys. “Die skielike aankondiging van die ANC dat die hele artikel gewysig moet word, is beslis nie om toe te gee aan die ‘deelnemende demokrasie’ soos wat die komitee se voorsitter daarna verwys nie. Dit is belangrik om na ‘die mense van Suid-Afrika’ se insette te luister. Maar dit is ook belangrik om realisties te wees en te besef dat die ekonomie nie hierdie voorstelle gaan kan dra nie.”

Bron: TLU SA