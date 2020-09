TLU SA maak planne en skep hoop

This post is also available in: English

“Deur my ampstermyn het ek tot die gevolgtrekking gekom dat debat en onderhandelinge met die ANC na niks lei nie en dat selfdoen ons enigste antwoord is.” – Louis Meintjes, uittredende president van TLU SA

Die antwoord vir ekonomiese oorlewing is selfbestuur. Dit was die boodskap wat vandag baie sterk tydens TLU SA se webinaarkongres deurgekom het.

Ons boere word met talle uitdagings gekonfronteer, waarvan baie deur ‘n vyandige staat veroorsaak word. Die enigste oplossing is om vinniger en beter as die regering te dink en een daarvan is om eie strukture op die been te bring wat boere op die plase kan hou en meer beheer oor hulle produkte kan gee.

TLU SA het reeds ‘n uiters suksesvolle Boeremark in Pretoria begin waar boere die geleentheid gegun word om prysbepalers in plaas van prysnemers te wees. Volgende in die pyplyn is ‘n aanlyn varsproduktemark en verwerkingsaanleg, ‘n eie voerkraal en slagpale en ‘n sojaparsaanleg in Wes-Transvaal.

‘n Landbousektor-finansiëledienstemaatskappypy gaan ook na die vele geldelike uitdagings van boere omsien.

In sy presidentsrede het Louis Meintjes, uittredende president, gesê dat boere sal moet leer om aan te pas by veranderende neigings. Vraagstukke soos naspeurbaarheid, gehaltebeheer, vermindering van voedselvermorsing en omgewingsvriendeliker landbou is onafwendbaar, maar sal op die lang duur ‘n positiewe invloed op boere hê omdat dit ekonomiese volhoubaarheid verseker en boere meer mededingend maak. Louis gaan deur middel van sy AgriQuantum-projek meer aandag hieraan gee na sy uittrede.

Louis Meintjes

Louis Meintjes het vandag, tydens TLU SA se webinaarkongres, as president van TLU SA bedank. Hy het oor 26 jaar se betrokkenheid by TLU SA deurlopend in rade en komitees gedien voor hy die afgelope tien jaar president van TLU SA was. Sy ampstermyn was seker een van die uitdagendstes in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse landbou, waarin hy ons boere positief en gemotiveerd moes hou in ‘n stormagtige politieke klimaat en beleidsomgewing terwyl die ekonomie oor die afgrond begin tuimel het. Hy sal onthou word vir ‘n wye verskeidenheid projekte wat onder sy leierskap geloods is, maar dit is veral sy reklameveldtog en bemarkingsplan en -strategie wat in 2019 op die been gebring is, wat baie suksesvol is en nou vrug afwerp. Die wêreld het skielik bewus geword van TLU SA se tydbeproefde beleid wat nou werklikheid word.

Henry Geldenhuys is vandag as nuwe president van TLU SA verkies.

Wannie Scribante is vandag as TLU SA se nuwe onderpresident verkies.

TLU SA is betrokke by talle aksies, soos hierdie koekiebak-projek, om boere en mense op die platteland te bemagtig.