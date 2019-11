TLU SA maak gereed vir hofstryd oor onteiening sonder vergoeding

This post is also available in: English

TLU SA maak gereed om grondeienaars by te staan in sake rakende onteiening sonder vergoeding. Dit volg na vandag se samesprekings met die ad hoc-komitee wat deur die parlement aangestel is om voorstelle in te dien oor hoe Art. 25 van die grondwet – wat handel oor onteiening sonder vergoeding – aangepas moet word.



“Dit is duidelik dat die komitee se fokus uitsluitlik is hóé die wet gewysig moet word, en nie wat die gevolge van die wysigings sal wees nie,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Enige insette van belanghebbende rolspelers wat landbouers verteenwoordig is telkens eenvoudig afgemaak as irrelevant.”



“Dit is uiters kommerwekkend dat aspekte soos gevolge op die ekonomie, beleggingsonsekerheid, graderings deur kredietagentskappe en die heel belangrikste, voedselsekerheid, geen gewig dra in hierdie proses nie. Die enigste saak van belang is dat grond onteien moet word ten spyte van meervuldige voorbeelde van hoe dit as gevolg van korrupsie, onkunde en gierigheid misluk het. Dit is nie tot die voordeel van Suid-Afrika nie.”



Die stoomroller-proses om die wysiging aan die parlement voor te lê is ook onder verdenking. Die komitee stel voor dat ‘n konsepwet teen 27 November 2019 klaar geskryf is waarna dit middel Desember en begin Januarie 2020 vir vier weke vir openbare kommentaar beskikbaar sal wees. In Februarie vind die openbare verhore plaas en op 20 Maart sal dit finaal by die komitee draai voordat dit op 31 Maart aan die parlement voorgelê word.



“TLU SA het reeds begin om op internasionale vlak en van internasionale regskenners aanbevelings in die verband te ontvang en sal dit so spoedig moontlik bekend maak,” sê mnr. Meintjes. “Dit is egter duidelik dat die komitee die proses as ‘n formaliteit beskou en dat die wysiging nou slegs deur gemeenskapsdruk en litigasie beveg kan word.



“Ons doen daarom ‘n beroep op Suid-Afrikaners wat besorg is oor die beskerming van landbou, voedselsekerheid en eiendomsreg om TLU SA se Eiendomsregsfonds te ondersteun en te versterk vir die komende hofsake.”



*Bydraes tot die Eiendomsregsfonds kan gemaak word in die volgende rekening:

TLU SA

Absa rekening 405 040 0686

Elektroniese bankkode: 632005

Deposito’s takkode: 334445