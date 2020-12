TLU SA lewer kommentaar oor voorgestelde nasionale minimumloon

This post is also available in: English

Die regering moet heeltemal van ‘n minimumloon afsien totdat die ekonomie groei en werkloosheid afneem. Daarom het TLU SA amptelik kommentaar gelewer oor die voorgestelde minimumloon van die Nasionale Minimumloon Kommissie.



Die kommissie moet die minimumloon volgens die Nasionale Minimumloon wet jaarliks hersien. Een van die kritiese voorstelle van die kommissie is om die minimumloon van plaaswerkers te verhoog na die voorgestelde nasionale minimumloon van R21,69 per uur.



“Die inperkingsregulasies van 2020 het die Suid-Afrikaanse ekonomie uitermate beskadig en daarom is die standaard benadering om die minimumloon aan te pas nie haalbaar nie,” sê mnr. Henry Geldenhuys.

“Die vermoë van werkgewers om die vlakke van vergoeding voor die inperking vol te hou, is uitermate deur die inperking gereguleer. Dit het gelei tot die hoogste vlakke van werkloosheid in die onlangse geskiedenis. Werkloosheid is die grootste bedreiging tot stabiliteit in die land en die toekoms van Suid-Afrikaners. ‘n Toename in werkloosheid as gevolg van ‘n verhoogde minimumloon sal negatiewe gevolge hê.”



Die regering moet besef dat die minimumloon indruis teen die vryheid van keuse van werksoekers. As iemand verkies om teen R100 per dag te werk en sodoende ervaring opdoen en ‘n inkomste verdien, eerder as om staat te maak op ‘n toelaag van R40 per dag, moet dit hulle keuse wees. Die land het nou meer as ooit tevore meer werksgeleenthede nodig, wat die vlakke van armoede sal verlig.



“Die regering moet ernstig besin oor hulle aanslag tot arbeid,” sê mnr. Geldenhuys. “Elke besluit moet teen die effek daarvan op ekonomiese groei getoets word. Die regering moet eerder inisiatiewe vir besighede skep om meer werkers in diens te neem as om werkloosheid te skep. Suid-Afrika se beleidsomgewing is ongunstig vir handel en belegging.



“Die beste uitkoms vir die land, besigheid en arbeid is wanneer die markkragte die arbeid reguleer.”



Bron: TLU SA