TLU SA lê klag van terrorisme teen Julius Malema

Die dreigemente van Julius Malema oor die polisie is vir TLU SA onaanvaarbaar en ‘n bedreiging vir stabiliteit in die land. Suid-Afrika, en spesifiek die regering, staan op die oomblik voor een van die grootste toetse van geloofwaardigheid en stabiliteit, in hulle hantering van die voorval.



Die leier van die EFF het tydens ‘n byeenkoms in die Vrystaat gesê dat hulle polisielede in hulle huise sal aanval.



Die president van TLU SA, mnr. Henry Geldenhuys, het vandag in Sheepmoor, Mpumalanga ‘n klag van terrorisme en ondermyning teen mnr. Malema gelê oor hierdie uitsprake.



“Dit is totaal onaanvaarbaar dat enige persoon blatant en in die openbaar ‘n aanslag teen die SAPD en sy lede loods,” sê mnr. Geldenhuys. “Die SAPD verteenwoordig die gesag in ons land en sodanige aanslag moet dus in die ernstigste moontlike lig gesien word. Die feit dat hy ook ‘n sittende lid van die Parlement is, behoort verswarend teen hom te tel.



“Die staat behoort alle regsmiddele tot hul beskikking in werking te stel, om korte mette te maak van hierdie soort gedrag en uitsprake.”



Dit is onmoontlik om aan die stabiliteit in Suid-Afrika te bou, wanneer sulke gedrag slegs met ‘n verklaring verdoem word. Dit is nie voldoende nie. Mnr. Malema het hom nou al herhaaldelik bewys as een van die grootste destabiliseerder van wet en orde, asook verhoudinge in die land.



“Dit is vir ons as landbouers onaanvaarbaar dat ongegronde stellings soos hierdie gemaak word,” sê mnr. Geldenhuys. “Dit is kommerwekkend dat ‘n klimaat geskep word waarin verskille met fisiese geweld besleg kan word. Mnr. Malema en sy trawante se uitsprake dra gewis by tot die geweldskultuur wat Suid-Afrika teister en elke wetsgehoorsame burger se toekoms steel.



“Die regering moet in hul optrede teen mnr. Malema wys of hulle regtig die land regeer en of hulle maar eintlik – soos baie keer beweer word – net pionne in die EFF se spel is.”



Bron: TLU SA