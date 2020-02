TLU SA gee Ramaphosa 2 uit 10 vir beloftes in vorige Staatsrede

This post is also available in: English

TLU SA het reeds direk na die Staatsrede 2019 voorspel dat daar weinig van die beloftes wat Pres. Cyril Ramaphosa daarin gemaak het, sal kom. Ongelukkig het hierdie voorspelling ‘n jaar later waar geword.



In die staatsrede het Pres. Ramaphosa die aandag gevestig op die sewe prioriteite wat gedurende die jaar omgedraai sou word.

Ekonomiese transformasie en werkskepping;

Onderwys, vaardigheidsontwikkeling en goeie gesondheidsdienste;

Konsolidering van maatskaplike toelaes deur die lewering van betroubare basiese dienste;

Ruimtelike integrasie, menslike nedersettings en plaaslike regerings;

Sosiale samehorigheid en veilige gemeenskappe;

‘n Etiese ontwikkelingstaat; en

‘n Beter Afrika en Wêreld.

“Ongelukkig kan daar weinig indien enige grootskaalse positiewe resultate gewys word vir die drome van Pres. Ramaphosa,” sê mnr Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Dalk moet Pres. Ramaphosa sy rassehaat eenkant toe skuif en eerder uitreik na die beste kundigheid, ten spyte van kleur, wat weet wat dit gaan verg om ons ekonomie om te draai en hulle die kans gee om die regte rigting aan te dui.



“Die ANC is steeds vasgevang in ‘n ideologie wat wêreldwyd nog net armoede en werkloosheid kon skep. Die ANC en sy drieparty-alliansie vennote se gesamentlike invloed op Suid-Afrika het te duur geword vir die land. Die dilemma is dat die hef aan nog voorlê tensy die ANC by die punt gebring gaan word dat sosialisme en kommunisme in totaliteit verwerp word.”



Die drome van Pres. Ramaphosa ontvang hoogstens ‘n 2 uit 10 slaagsyfer. Dit het nagmerries geword wat nog erger gaan raak indien die regerende party voortgaan met die “struggle”-politiek om die mag te behou.



“In die poging om die mag te behou is die laaste belofte wat nog vir die ANC oorgebly het, die kwessie rondom grondonteiening sonder vergoeding,” sê mnr. Meintjes. “Die hele beredenering is gebaseer op leuens oor die geskiedenis van grondbesit. Aan die een kant word daar met groot ophef gemeld dat die ekonomie sal groei, maar dan wil die ANC persone se grond sonder enige vergoeding by hulle afvat.



“Hoekom sal beleggers in ‘n land belê waar die grondwet bepaal dat die staat bates kan afneem sonder om daarvoor te betaal?”



Die ANC sal nie ekonomiese vordering maak alvorens die beginsel van privaat besitreg en die vryemarkstelsel aanvaar word en uitsprake en wetgewing daarvolgens aangepas word nie.



Suid-Afrika het ekonomiese groei nodig om die broodnodige kapasiteit te skep om die land se enorme sosio-ekonomiese probleme op te los. Die regering moet teruggaan na die beplanningsfase en van vooraf leer wat nodig is om ‘n land se ekonomie te kan groei. Dit begin sommer heel eerste met vertroue op so basis dat beleggers graag hier sal wil kom belê. Daarna ‘n reeks dinge wat ongelukkig nie tans gesien word nie.



“Indien hierdie basiese ekonomiese beginsels nie toegepas word nie, kan ons maar staatsrede na staatsrede hê, sonder enige hoop op verandering,” sê mnr. Meintjies.

Bron: TLU SA