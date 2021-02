TLU SA dien kommentaar teen onteiening sonder vergoeding in

This post is also available in: English

TLU SA het vandeesweek amptelik kommentaar gelewer teen die wysiging van die bestaande Onteieningswet (Wet 63 van 1975). Die tydperk vir openbare kommentaar is pas van 10 Februarie tot 28 Februarie 2021 verleng.



In die kommentaar stel TLU SA voor dat die voorgestelde wet herskryf moet word sodat onteiening van eiendom slegs kan plaasvind wanneer dit benodig word vir die ontwikkeling van infrastruktuur, en dan slegs teen markverwante pryse en vir die openbare doel.



“Hierdie wetswysiging is waarskynlik die mees kortsigtige stuk wetgewing wat al ooit ter tafel gelê is,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Dit kanselleer enige moontlikheid om Suid-Afrika se ekonomie te herstel. Die regering moet markkragte respekteer en eiendomsreg erken as die fondasie vir ekonomiese groei.”



TLU SA se kommentaar beklemtoon dat die vae bewoording van die wetswysiging die baan weg vir die regering om enige eiendom onder die voorwendsel van openbare belang sonder vergoeding te onteien.



“Wetgewing moet daarvoor voorsiening maak dat grond vir infrastruktuur ontwikkeling – wat dan in openbare belang is – onteien kan word,” sê mnr. Geldenhuys. “Maar die bestaande eienaar moet dan in so ‘n mate vergoed word dat hulle die bestaande besigheid net in ‘n ander omgewing voort kan sit. Wanneer openbare belang so wyd en vaag soos in hierdie voorgestelde wysiging beskryf word, kan pensioene, huise en beleggings ook sonder enige vergoeding afgeneem word.



“Vir die ekonomie om te herstel, het die land dringend buitelandse beleggings nodig. Maar geen regdenkende beleggers sal dit oorweeg om in ‘n land te belê waar eiendom voor die voet onteien kan word nie. Ons wil dit duidelik stel dat indien die voorgestelde wetswysiging geïmplementeer word, dit katastrofies vir die land en alle Suid-Afrikaners sal wees.”



Die publiek het nog tot die einde van die maand geleentheid om oor die voorgestelde wetswysiging kommentaar te lewer. TLU SA het ‘n platform geskep waar Suid-Afrikaners oor die wet kan kommentaar lewer. Die kommentaar wat deur TLU SA se platform gelewer word sal ook deel van TLU SA se mondelinge voorlegging aan die parlement vorm.



“Dit is van uiterste belang dat die publiek hulle teenkanting hieroor uitspreek deur deel te neem aan die proses van kommentaar,” sê mnr. Geldenhuys. “Die Onteieningswet is net die begin.”



**Die platform is beskikbaar by hierdie skakel: https://www.tlu.co.za/onteieningswet/



Uitgereik deur: TLU SA