TLU SA dankbaar oor goeie reën in Suid-Afrika

TLU SA is dankbaar vir die uitermatige goeie reën wat die afgelope ruk oor wydverspreide dele van die land geval het. Dit het groot verligting onder baie boere in Suid-Afrika gebring.



“Ons het van oraloor boodskappe ontvang van boere wat ervaar hoe die natuur intens herstel na die reën,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Ons en hulle is diep dankbaar dat ons gebede verhoor is.”



Te midde van die dankbaarheid oor reën is daar egter steeds gebiede waar voer aangery moet word vir boere om hulle vee aan die lewe te probeer hou. TLU SA is ook bewus van boere in sekere omgewings en in bedryf met sekere kommoditeite wat skade gely het as gevolg van die reën.



“Dit is wel so dat van die riviere oorstroom en skade veroorsaak het,” gaan mnr. Geldenhuys voort. “Maar, die langtermyn waarde van watertafels wat stabiliseer, rivierstelsels wat skoon spoel en die positiewe eindresultaat van vol damme is nie net vir landbou nie, maar ook vir Suid-Afrika in geheel ‘n baie groot seën.



“Ons het ons in die tyd van droogte voor ons Skepper verootmoedig en vir reën gevra. Dit is nou ook belangrik om ons dank – in ons huisgesinne, organisasies en in kerkverband – te betuig.”



TLU SA wil boere herinner en aanmoedig om in tye wanneer dit goed gaan ook vooruit te beplan en voorsiening te maak vir die maer jare. Die TLU SA Traumafonds benodig altyd bydraes om boere by te staan in tye van terugslae. Meer besonderhede oor die Traumafonds is op die webwerf by hierdie skakel beskikbaar: https://www.tlu.co.za/hulpmiddels/.



“Ons is dankbaar vir elke bydrae tot die Traumafonds en wil graag ‘n spesiale woord van dank rig aan anonieme skenkers wat nie altyd deur die amptelike kanale bedank kan word nie,” sluit hy af.



