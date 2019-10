TLU SA bly positief in moeilike tye

This post is also available in: English

Die politieke temperatuur in die landbou styg steeds soos die ANC en hulle medewerkers poog om grond sonder vergoeding te onteien, onsuksesvolle en skadelike grondhervorming te dryf, steeds hoër onrealistiese minimumlone af te dwing en stilswye te handhaaf oor toenemende plaasaanvalle en -moorde.

Gelukkig is daar ’n gedugte teenstander wat hand en tand teen hierdie ongeregtighede en kruipende verval veg. TLU SA staan sonder enige voorbehoud agter die kommersiële boer en dien in al sy noodsaaklike belange. Boere het ook oor die afgelope jaar gewys dat hulle vertroue in TLU SA toeneem met die 2 000 nuwe lede wat aangesluit het.

TLU SA sit ook nie terug nie en om die stryd in die media te verskerp is hulle embleem vernuwe en ’n gedugte kommunikasiespan aangestel om hulle boodskap met meer trefkrag uit te dra.

Hierdie 122-jarige oue landbou-unie het onlangs weer eens ’n geslaagte kongres in Pretoria gehou met Volhoubare Landbou as tema. Die boodskap wat uitgedra is, was een van hoop. TLU SA se boere besef die enigste uitweg om die menige uitdagings die hoof te bied, is om nuutskeppend te dink en om geleenthede raak te sien en aan te gryp.

“Die rede hoekom boere al goedkoper vir al meer mense kan kos gee, is omdat hulle aanhoudend beter boer. Die werklikheid hiervan is dat optimale wins nie ’n vaste bereikbare punt is nie; nie noodwendig as bewegende teiken nie, maar eerder as ’n teiken wat telkens sy afstand tussen hom en die skut sal bly handhaaf,” sê die landbou-ekonoom, dr Philip Theunissen.

Die bekende en gerekende landbouekonoom, Ulrich Joubert, sê: “Die rand is baie gevoelig vir internasionale veranderinge en plaaslike onsekerhede. Op die langtermyn kan mens verwag dat die rand teen ander groot geldeenhede sal verswak en daarom is dit baie belangrik om na verskansing te kyk in die landbousektor.”

Die personeel van TLU SA doen enorme werk agter die skerms om te sorg dat die landbou-unie deurlopend sy mandaat vervul.