TLU SA bekommerd oor uitdagings as gevolg van volgehoue inperking

This post is also available in: English

TLU SA is dankbaar dat die kern van die voorstelle wat die organisasie tot dusver oor die inperkingmaatreëls gemaak het, nou deur die regering aanvaar word. Die onus lê nou grootliks op die bevolking van Suid-Afrika om self verantwoordelik te wees om die verspreiding van COVID-19 te beperk.



Die finansiële impak van die verlengde inperking was vir verskeie besighede egter reeds te groot om voort te gaan.

“Die ekonomie het reeds baie seergekry,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Baie besighede sal nie die verdere finansiële las kan dra om die verpligte higiëne maatreëls te implementeer nie. Verbruikers se finansiële vermoë het drasties afgeneem en daarom sal die markte as gevolg van gebrek aan besteebare fondse baie stadig ontsluit.



“Elke stukkie ekonomiese stimulasie gaan vorentoe broodnodig wees,” sê hy. “Daarom maak die volgehoue beperking op tabakprodukte nie sin nie.”



Intussen sal verskeie nuwe uitdagings veral die landbou beïnvloed sodra meer bedrywe begin oopmaak.

Elektrisiteitsvoorsiening – die groter vraag na elektrisiteit van bedrywe sal waarskynlik tot beurtkrag lei;

Brandstofvoorsiening – die raffinaderye van brandstofmaatskappye het gedurende die inperking afgeskaal. Die voorsiening van diesel net voor die strooptyd kan problematies raak indien die verskaffers nie vinnig genoeg op die nodige vraag kan lewer nie;

Voedselverspreiding – hoe groter die vraag na voedsel by plekke soos winkels en sopkombuise, hoe meer samedromming sal daar wees. Die oopstel van boeremarkte en meer aankooppunte direk van boere sal bydra tot meer doeltreffende sosiale verspreiding van mense.

“Ons is verder steeds bekommerd oor hoe die SAPD in baie gevalle optree,” sê mnr. Meintjes. “Hulle moet die honger mense sonder inkomste eerder bystaan as om teen hulle oorlog te maak.

“Dit is veral belangrik dat alle hulpmaatreëls deursigtig moet wees en volledig aan aanvaarbare ouditreëls onderhewig moet wees. Daar kom te veel klanke van korrupsie na vore.”



TLU SA betreur dit dat die kerke nie toegelaat word om hulle rol te kan speel nie. In hierdie neerslagtige tye is hul geestelike ondersteuning van kritiese belang.



“Wat nou belangrik is,” sê hy, “is dat almal skouer aan die wiel moet sit om die ekonomie so goed soos wat dit moontlik is weer aan die gang te kry.”



Bron: TLU SA