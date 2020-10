Tesourie-hulp aan Land Bank is noodsaaklik vir voedselproduksie

This post is also available in: English

Agri SA het ‘n beroep gedoen op die Nasionale Tesourie om dringend oorweging te skenk aan die Land Bank se aansoek vir R18-miljard oor vyf jaar om sy volhoubaarheid te verseker.

Agri SA het oor die afgelope paar maande verneem van die Land Bank se toenemende likwiditeitsprobleme, wat die risiko inhou dat hy moontlik nie die vermoë sal hê om die landbousektor te ondersteun nie. “Die Land Bank finansier tans 29% van die totale landbouskuld en is dus ‘n uiters belangrike bydraer tot voedselsekerheid,” sê Christo van der Rheede, uitvoerende direkteur van Agri SA.

Die bank kon sedert April 2020 nie sy skuldeisers betaal nie, wat ‘n risiko inhou vir sy lopende ondernemingstatus. Tans word geen nuwe kliënte oorweeg nie en word hulle aangeraai om finansiering by ander finansiële instansies te bekom. Verder is die kritieke ontwikkelingsrol wat die bank moet speel ook in gedrang.

“As instelling, is die Land Bank ‘n belangrike voertuig om nuwe toetreders tot die sektor te finansier,” sê Kulani Siweya, landbou-ekonoom by Agri SA.

Volgens ‘n voorlegging wat die Land Bank aan die Parlementêre Gekose Komitee op Finansies gedoen het, het die bank se befondsers aangedui dat hulle herfinansiering slegs sal oorweeg onderhewig aan staatswaarborge. Agri SA moedig die landbougemeenskap aan om in gesprek te tree met die Land Bank oor die status van hul fasiliteite.

Bron: Agri SA