Tegnuus: Die jongste in landboutegnologie vanoor die wêreld

Ontmoet New Holland se eerste elektriese trekker

New Holland is nou ook in die geledere van trekkermaatskappye wat elektriese en outonome keuses aan boere bied. Die T4 Electric Power, ՚n algeheel elektriese ligte nutstrekkerprototipe, is onlangs in Amerika vertoon.

Die trekker word aangeprys as die perfekte elektriese oplossing, wat ook outonoom kan werk, vir gemengde en veeplase. Produksie vir die mark sal na verwagting teen die einde van 2023 begin. Meer modelle word vir die toekoms beplan.

Die trekker lewer piekkrag van 88,26 kW, maksimum wringkrag van 440 Nm en ՚n topspoed van 40 kmu. Die battery lewer glo ՚n vol dag se werk en word met ՚n vinnige laaier binne net een uur volgelaai.

Bo-op die T4 Electic Power se dak is sensors, kameras en beheereenhede wat versperrings raaksien en vermy om die trekker outonoom te laat werk. (Bron: profi)

Elektriese punte is beskikbaar vir daaglikse plaastake soos sweis en boor, of om as daaglikse of noodkragopwekker te dien, en om elektriese werktuie aan te dryf. Gewone meganiese, hidrouliese of kragaftakkerwerktuie kan ook gebruik word.

Die elektriese prototipe het glo in toetse uitsonderlike werkverrigting teenoor ՚n konvensionele dieseltrekker getoon. Met sy beter vastrapbeheer, gladder vorentoe- en truskakeling en ratwisseling en die besparing in dieselkoste is die trekker se bedryfs-koste glo tot 90% laer. Die trekker is ook stil en 90% van die vibrasie is uitgeskakel. Afstandbeheer is moontlik met ՚n slimfoontoep wat die trekker aktiveer. Vanboord digitale dienste laat jou toe om die trekker enige tyd vanaf enige plek te beheer en die werkverrig-ting en batteryvlak te moniteer. (Bron: profi)

LEMKEN belê in kunsmatige intelligensie

Nuwe belang in AgTech-maatskappy Track32

Moderne beeldherkenning kom al hoe meer op die voorgrond in landbou en bemoontlik minstens gedeeltelike outonome aanwending van werktuie in vele velde. Maar dit verg kragtige kameras of sensors in kombinasie met intelligente algoritmes.

(Bron: LEMKEN)

Met sy IC-Weeder AI, het LEMKEN reeds ՚n skoffelmasjien geloods wat betroubaar tussen suikerbeet en onkruid onderskei, selfs onder hoë onkruiddruk. Die toepaslike sagteware is ontwikkel deur die Nederlandse AgTech-spesialis, Track32, waarin LEMKEN nou ՚n belang bekom het.

Die intensiewe samewerking met Track32 in Ede, Nederland, is reeds hoogs suksesvol in die ontwikkeling van kamerabeheerde skoffelmasjiene. Anthony van der Ley, besturende direkteur van die LEMKEN-groep, sê: “Dit sal die ontwikkeling van slimtegnologie versnel en voortgang verseker. Vir Track32 bied ons samewerking beplanningsekerheid en ՚n groot moontlikheid vir groei.”

(Bron: LEMKEN)

Track32 se stigter, Joris IJsselmuiden, verduidelik: “As ՚n maatskappy wat spesialiseer in sagteware en kunsmatige intelligensie, het ons oplossings ontwikkel vir oopland- en kweekhuisboerdery. Met LEMKEN as ՚n belegger en klant, kan ons ons meer toespits op die verdere ontwikkeling van ons sagteware en voordeel trek uit groter nabyheid aan eindklante.”

Track32 se kundigheid sal LEMKEN-werktuie in staat stel om selfs meer presies en meer veelsydig aangewend te word, want die intelligente masjiene hoef nie net deur menslike operateurs beheer te word nie, maar byvoorbeeld ook deur robotte. (Bron: LEMKEN)

Van die land na die beeste – outomaties!

Eurotier-diereproduksieskou in Hanover, Duitsland, se organiseerder, die Duitse Landbougenootskap, het die wenners van die Landboukonsepte-toekenning aangekondig.

Vir plaaswerktuie is ՚n toekenning gemaak aan die merkwaardige Exos-groenvoersnyer van Lely. Hierdie ten volle elektriese werktuig sny vars gras op die veld en gaan dien dit vanself aan die beeste op.

Groenvoer wat op die plaas verbou word is die grondslag vir melkproduksie en is noodsaaklik vir dieregesondheid. Met die Exos bied Lely ՚n konsep vir die ten volle outomatiese sny en voer van vars gras. Om groenvoer tydens die groeitydperk te voer bied vele voordele. Een daarvan is dat daar geen energieverlies as gevolg van inkuiling is nie, die beperkende vensterkansies vir inkuiling word uitgeskakel en baie geld word bespaar.

(Bron: www.world-agritech.com)

Die ten volle elektriese Lely Exos voorsien die daaglikse groenvoer vir die hele kudde outomaties. Die robot gewaar versperrings en beweeg gladweg in veilig in die land en in die stal. Hy kan ook kunsmis strooi terwyl hy sny.

Snywerk vind op die regte tyd plaas en dit bevorder hergroei. Die relatief lae gewig van die werktuig beskerm ook die grond.

Dit stel die boerdery in staat om die groeitydperk ten volle te benut vir hoër melkproduksie vanaf selfgeproduseerde voer. Dit bespaar ook arbeid, die aantal werktuie benodig en die aankoop van bykomende voer.

(Bron: www.word-agtitech.com)

Case maak gereed vir koue Antarktika

Drie tamaai Case IH Steiger Quadtrac-trekkers is op die laaste been van ՚n tweejaar-reis om gereed te maak vir ՚n unieke nuwe tuiste, ver van die Australiese plase waar hulle gewoonlik gesien word.

Die drie Case IH Steiger Quadtrac 500-bulle is tans in Tasmanië vir finale voorbereidings vir hulle reis na Antarktika, waar hulle gebruik sal word vir ondersteuning aan die Australiese Antarktiese Divisie se lugvaartoperasies by Wilkens Blue Ice-aanloopbaan, 70 km binnelands van Casey-stasie, en ook by die Casey-skilandingsgebied, 15 km van die stasie.

(Bron: www.caseih.com)

Die trekkers het in September in die hawe van Melbourne aangekom vanaf die VSA, en toe oor die Bass-seestraat na Tasmanië gevaar, waar hulle padlangs na die Case IH-handelaar, TTMI, op Longford, net suid van Launceston, gereis het om voor te berei vir hulle skeepreis na Antarktika.

Jason Wood, Case IH Steiger se produkbestuurder, sê die Steigers is in Case KH se aanleg in Fargo, Noord-Dakota, vervaardig voordat hulle aanpassings ondergaan het om hulle in staat te stel om die uitdagende toestande van Antarktika die hoof te bied.

“Die proses het verskeie jare geduur, want dit is nie maar net ՚n saak van drie van ons gewone Steiger-modelle aflewer nie. Om die uiterstes van die omgewing waarin hulle moet werk te weerstaan en om die werk op die hoogste standard te verrig, moes hulle sekere noodsaaklike aanpassings ondergaan,” sê Jason.

“Sleutelpype moes met arktiese pype vervang word en verwarmers moes aangebring word om die verkoelmiddel en olie voor elke aansitslag te verhit Selfs die brandstoftenks se grootte is verdriedubbel om hulle veelsydigheid te verbeter.”

Sodra hulle in Antarktika aankom, sal hulle gebruik word in aanloopbaanonderhoud, die vervoer van brandstof en vrag vanaf Casey na Wilkens, die sleep van swaar sleë en vir voertuigherwinning.

(Bron: www.caseih.com)

Sedert die Steigers se aankoms in Tasmanië het hulle finale opdaterings en toetse ondergaan, saam met opleiding vir die werkspan in Antarktika.

Pete Mc Cann, hoofbestuurder van Case IH Australië/Nieu-Seeland, sê dit is ՚n unieke versoek vir sy span, wat dit geniet het om die Steigers voor te berei vir iets so ver verwyderd van hulle gewone plaasomgewing.

“Dit sal ՚n trotse oomblik wees wanneer hulle in Hobart op die skip gelaai word vir die reis na hulle nuwe tuiste en hulle nuwe werk aan die voorpunt van die belangrike wetenskaplike werk wat in Antarktika gedoen word.”

(Bron: www.caseih.com)