Tegnologie maak boerdery makliker

deur Dawie Maree

Doeltreffendheid, produktiwiteit en wins is drie dele wat nie van mekaar geskei kan word nie; veral nie in die boerderybedryf wat uitgedaag word met radikale veranderings in tegnologie en ’n hoogs mededingende mark waar fyn winsmarges die verskil maak tussen bo-oor of onderdeur.

Die geskiedenis van landbou is vol voorbeelde van meganisasie en tegnologiese vooruitgang. Sedert die nywerheidsrewolusie het masjinerie en gemeganiseerde werktuie boere se werklas ligter en landbou minder arbeidsintensief gemaak. Met die aanvang van die vierde nywerheidsrewolusie is dit inligting- en kommunikasietegnologie wat die toon aangee. Dit is dus nie iets nuuts nie, maar die tempo van verandering het oor die afgelope dekade drasties versnel.

Die grootste rede vir die versnelde pas van oorskakeling na meganisasie kan voor die deur van verhoogde produktiwiteit gelê word. Met die vooruitgang in tegnologie wat spesifiek toepasbaar is op boerdery, het trekkers en ander werktuie baie meer produktief geword. Die verhoogde aanvraag vir landbouprodukte het veroorsaak dat doeltreffendheid en produktiwiteit hoog op die prioriteitslys geplaas is, wat weer meer navorsing en ontwikkeling teweeg gebring het. Produktiwiteit en doeltreffendheid loop hand aan hand.

Tegnologie kan boerderypraktyke ’n hupstoot gee in terme van die doeltreffendheid van arbeid, opbrengste en winsgewendheid. Suid-Afrikaanse boere moet met die internasionale mark meeding waar meeste van hulle eweknieё deur die staat gesubsidieer word.

Deesdae is rekenaars en inligtingstegnologie net so ’n geïntegreerde deel van trekkers en stropers as wat die enjin is. Dit beteken dat die boer iemand agter daardie stuurwiel moet sit wat die kennis het om dit so doeltreffend as moontlik te kan gebruik. Dit bring ’n nuwe uitdaging – die beskikbaarheid van opgeleide personeel of opleidingsgeleenthede vir bestaande personeel. Opleiding is duur en dra by tot die boer se uitgawes, maar is van kardinale belang om doelgerigtheid en produktiwiteit te bevorder. Ongelukkig is opgeleide personeel wat hierdie tipe masjinerie kan beheer in groot aanvraag en boere sukkel om mee te ding met ander bedrywe soos mynbou.

Die gevolge van tegnologie op meganisasie en saadtegnologie soos droogteweerstandige kultivars en vinnige groeiers kan duidelik in die graanbedryf gesien word. Daar was ’n beduidende afname in die aantal hektaar onder graan oor die jare, maar ons kan in Figuur 1 duidelik sien hoe graanproduksie toegeneem het. Figuur 2 wys die eksponensiёle groei in ton per hektaar mielies. Hierdie verhoogde produksie kan toegeskryf word aan sowel die vooruitgang in tegnologie as die boer se houding teenoor die vooruitgang.

Landboutegnologie ontwikkel teen ’n ongekende pas, wat boere nie regtig met ’n keuse laat nie. Dit word ’n kwessie van bly by of bly agter. Die boere moet hulleself voortdurend heroriёnteer om mededingend en winsgewend te bly. Die boerderybedryf is besig om sodoende baie van die omgewing- en voedseluitdagings die hoof te bied. Daar is neigings, soos die gebruik van makro-data en slimfoontoepassings, wat die toekoms van landbou sal vorm. Die bedryf is toenemend besig om gebruik te maak van data-ontleding om doeltreffendheid en opbrengs te verbeter.

Boere is nou in staat om komplekse stelsels te gebruik om hulle te help met die bestuur van hulle toerusting. Inligting oor weerpatrone, grondtoestande en moontlike gewasse om aan te plant word gekombineer om die boer te laat weet wanneer hy watter soort gewas moet plant of oes. Slimfone word nie meer net gebruik as mediamiddel nie, maar ook om inligting op die internet te bekom. Boere maak voortdurend gebruik van slimfoontoepassings om hulle diere te moniteer, water te bespaar, gesaaides dop te hou deur GPS en toegang te kry tot markte.

Die slimfoontoepassing in sy vele vorme het een van die hoofverspreiders in landbouprodukte geword. Ontwikkelaars regoor die wêreld is besig om dag en nag te werk om nuwe en soms ongelooflike toepassings te onwikkel spesifiek vir die landboubedryf. Daar is selfs al toepassings beskikbaar wat soveel as 430 onkruidspesies op jou plaas kan identifiseer en al die nodige inligting rondom die bestryding daarvan kan gee met die druk van ’n knoppie.

Boere behoort hulleself gereeld te vergewis van die jongste vooruitgang in tegnologie om nie agtergelaat te word nie. Die wat kies om pessimisties te bly en teen verandering gekant is, gaan doodeenvoudig nie die mas opkom in die nuwe wêreld van ‘slim’ boere nie. Om te fokus op moderne tegnologie is nie net goed vir die boer nie maar ook vir die gemeenskap en die plaaslike ekonomie. Op die lang duur word die Suid-Afrikaanse ekonomie die wenner in die saak.