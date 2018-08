Tegnologie dryf Timac Agro

This post is also available in: English

Derduisende boere regoor die wêreld reken op Timac Agro vir lonende, volhoubare plant- en diereproduksie. Timac Agro lewer nie net ’n produk op die plaas af nie: “Ons streef daarna om die lang pad saam met die boer te stap. Ons tegniese bemarkers bou nie net ’n verhouding met die boer nie; ons verstaan die boer en sy plaas,” sê Eloni Ludwick, junior sake-ontwikkelaar van Timac Agro.

Sy gaan voort: “Ons het tegniese bemarkers in plaas van verteenwoordigers. Wanneer hulle die boer die eerste keer besoek word grondmonsters geneem en na die klimaat en al die ander faktore gekyk om ’n produk en program vir die boer te bou. Daar word saam met die boer deur sy lande geloop en probleme geïdentifiseer sodat wetenskaplike oplossings gevind kan word. As dit oestyd is, is ons mense saam met die boer in sy stroper. Hulle raak deel van die boer se operasie.”

Saam met hulle uitstekende kliëntediens bied Timac Agro ook landbouprodukte wat jy nie agter elke bos uitskop nie. Hulle besturende direkteur, Jandré van der Westhuizen, was lank in boerdery betrokke en hy verstaan die gevegte wat ’n boer daagliks moet veg om te oorleef. Hy is vurig oor landbou en weet wat ’n boer moet doen om vooruit te boer. Elke produk wat Timac Agro verkoop is eiesoortig, gefokus en tegnologiegedrewe.

Toegespits op plantbehoeftes

Vir plante bied Timac Agro ’n grondopknapmiddel wat hoë-oplosbare kalsiumkarbonaat bevat om die vrugbaarheid van die grondoppervlak te optimaliseer en die beskikbaarheid en opneem van plantvoedingstowwe te verhoog. Hulle bied ook vloeibare plant-stresreguleerders wat met glifosaat gemeng kan word. Timac Agro se kunsmis is een van die wêreld se eerste interaktiewe korrelkunsmissamestellings.

Dit word geaktiveer deur die organiese sure wat die wortels afskei en dan opgeneem. Die kunsmis bestaan uit gewone NPK-mengsels. Die belangrikste makro-elemente word ook bygevoeg soos dit deur die plant se behoefte bepaal word. “In Tzaneen het ons onlangs reuse suksesse behaal met ons produkte wat ons op avokado’s toegedien het, waaroor ons baie opgewonde is,” sê Eloni.

“Gewone kunsmis het nie regtig oor die afgelope klompie jare ontwikkel nie en omdat ons nie gewone kunsmis verkoop nie, het ons nie regtig ’n mededinger in die mark nie,” sê sy.

Timac laat vee floreer

Timac Agro bied twee mineraalblokke vir vee. Johannes van Vuuren, tegniese bemarker vir die Oos-Vrystaat, sê: “Ons verkoop nie ’n lekblok of ’n gewone soutlek nie. Ons produkte is meer as net ’n mineraalblok. Dit bied makro- en mikroelemente, maar elke blok verskaf spesifieke produkte om sekere aspekte van dierebestuur en voeding te versterk en sodoende kry die boer meer waarde vir geld, hetsy in gewigstoename, melkproduksie, verhoogde kalf- of lampersentasies, versterkte immuniteit, ens. Ons blokke hou baie langer as die gewones want dit disintegreer nie as dit reën nie en die diere kan dit nie stukkend kou nie. Die resultate wat ons behaal is verstommend.”

Calseamag+ is ’n soutgebaseerde mineraalblok wat oorwegend in voerkrale gebruik word, asook vir skape en bokke in ekstensiewe omstandighede. Dit bevat ’n unieke gepatenteerde produk, Fix’N, wat ammoniakvorming in die rumen verminder en sodoende ammoniaktoksisiteit verminder, terwyl dit stikstofverbruik verbeter. Die stikstof word dan benut vir spierontwikkeling, groei, fetusontwikkeling en melkproduksie. Die groei gaan na die vleis toe en weg van vetneerlegging. Calseafibre+ is pasgemaak vir ekstensiewe beesboerdery en wild wat baie droë plantmateriaal inneem. Dit bevat AMAFERM®-tegnologie wat deur al die seisoene voervertering en gewigstoename verhoog.

Skakel Timac Agro by 071-610-8082 of stuur ’n e-pos aan info@timacagro.co.za om jou greep op tegnologiese plant- en voedingstegnologie te verstewig.