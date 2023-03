Tala Solar: Sonkragpompe

Bekostigbaar en goeie gehalte is selde woorde wat in dieselfde sin gebruik word. Las nou nog daarby doeltreffendheid dan laat jy elke boer ingenome oor sy baard vryf. Maar Tala Solar gebruik met trots daardie drie woorde om hul sonpomp reekse te beskryf.

Tala Solar se eerste en gewildste produk is hul sonkrag dompelpompe, en alhoewel hierdie pompe goedkoop is, is hul van ‘n veel beter gehalte as ander goedkoop sonkragpompe op die mark. Ons pompe is almal van hoë gehalte vlekvrye staal en is uniek in hul gebruik van hars gevulde motors, wat beteken dat daar nie laers (bearings) en seëls is wat kan breek nie.

Die pompe is maklik om te installeer, verbruikersvriendelik en sluit ‘n hele paar beskermingsfunksies in. Daar is ook ‘n keuse tussen skroef- of middelpuntvlietende (centrifugal) pompe, en ook ‘n hibriede funksie wat beteken dat die pompe sonkrag of ‘n kragopwekker/die kragnetwerk kan gebruik.

‘n Algemene vraag onder boere is of ‘n sonpomp die pyp gaan kan rook, oftewel gaan kan volhou. Die antwoord is omonwonde, ja. Hoewel daar net op vyf tot agt son-ure per dag gereken word, vergeet boere dat anders as die wind wat net soms waai, skyn die son tog elke dag. Elke dag lewe die pomp wat hy moet. Boonop is daar sonkrag pompe wat tot vyfduisend liter per uur kan lewer, en baie pomp-omsetters kan ver meer as dit lewer.

Sonkrag pompe is so effektief dat hul telkemale meer lewer as wat die boorgat kan voorsien. ‘n Boer in die Senekal distrik het vier sonkrag pompe installeer op sy plaas wat nou die werk van dertien windpompe doen. Volgens hom is dit nie eers nodig om al die ander boorgate toe te rus met sonkrag pompe nie want, soos hy sê, “ek het klaar oorgenoeg water.”

Die tweede kategorie van Tala Solar se pompreeks is die sonkrag pomp-omsetters. Hierdie produk kan enige drie fase, wisselstroom (AC) pomp en motor omskakel om met sonkrag te werk en is veral gewild onder boere wat wil besproei met sonkrag. Vanaf 0.55kw tot 132kw pompe kan omgeskakel word, en omdat die produk modulêr is kan die dele apart vervang word sou iets skeefloop.

Die pomp-omsetters is uiters effektief, verbruikersvriendelik en maklik om te installeer. Hierdie produk benodig geen ingewikkelde verstellings soos veranderlikespoeddrywers (VSD) nie en het ‘n rits beskermingsfunksies. ‘n Kragtige kenmerk van die pomp-omsetters is dat hul gelyktydig met sonkrag en AC (kragopwekker of Eskom) kan hardloop, anders as ander sonkrag pompe wat se hibriede funksie die een of die ander kies, gebruik die omsetters beide wisselstroom en gelykstroom terselfdetyd.

Buiten die lae aanvanklike koste wat Tala Solar bied, is daar natuurlik die bonus dat baie boere Eskompunte in die veld kan laat afsny wanneer hulle pompe oorskakel na sonkrag. ‘n Kliënt van Tala Solar in die Marquard distrik het reeds met groot sukses vyftien Eskom punte laat afskakel. Binne agttien maande het die pompe hulself afbetaal deur dit wat gespaar is aan lynfooie ensomeer.

Hy meen ook dat omdat die sonkrag pompe meer egalig aanskakel, anders as elektriese pompe, het hy deesdae veel minder lekkasies op sy pype. ‘n Tweede voordeel van sonkrag pompe is dat die koste van onderhoud en aarbeid ook aansienlik laer as die van ander pompe. Anders as windpompe wat ‘n bakkievrag mense benodig om herstel te word, kan sonkrag pompe meestal deur een of twee mense onderhou word.

Daar is nie ‘n beter tyd as nou om oor te skakel na sonkrag, en hoeveel meer redes het ‘n mens dan nodig om die sprong te maak?

Kontak Tala Solar vir ‘n kwotasie vir ‘n bekostigbare, effektiewe en kwaliteit sonkrag pomp of pomp-omsetter, dis die slim ding om te doen.