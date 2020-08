Syngenta Seeds voltooi sy verkryging van Sensako

This post is also available in: English

Syngenta Seeds het vandag aangekondig dat die transaksie om Sensako, ‘n Suid-Afrikaanse saadmaatskappy wat in graan spesialiseer, te bekom, afgehandel is.

Sensako is ‘n toonaangewende N&O (navorsing en ontwikkeling) saadmaatskappy wat sedert 1958 bestaan. Dit het ‘n sterk posisie in die koringmark in Suid-Afrika, met bykomende verkope in Namibië, Zambië en Lesotho. Die transaksie lê die grondslag vir groei en sal help om Syngenta Seeds se toetrede tot die Suid-Afrikaanse saadmark in koring, mielies en sonneblom te versnel.

“Dit is opwindend om Sensako se talentvolle span by ons groeiende wêreldwye saadbesigheid in te skakel,” sê Jeff Rowe, president Syngenta Seeds. “Hierdie strategiese belegging maak dit vir ons moontlik om meer opsies, innovasie en tegnologie aan produsente in die streek te bied en hulle sodoende te help floreer. Belangrikste van alles is dat ons die geleentheid sal hê om ons toonaangewende Viptera-eienskaptegnologie vir produsente aan te bied om die permanente en vinnig verspreidende bedreiging wat herfskommandowurm in Suid-Afrika inhou, aan te spreek.”

Sensako is tans ‘n verspreider van Syngenta se sonneblomsaad. Syngenta Seeds verkoop ook groentesade in Suid-Afrika, terwyl Syngenta Oesbeskerming ‘n hoofspeler in sy mark is.

“Danksy die sterk Sensako handelsmerk, kan Syngenta Seeds die koringmark in Suid-Afrika as ‘n markleier betree,” sê Gaël Hili, streeksdirekteur vir Europa, Afrika en Midde-Ooste (EAMO) Seeds.

“Met ons voorloper kiemplasmapoel en Sensako se bestaande teelprogramme en ervare N&O leierskorps in Afrika, het ons ook ‘n beduidende groeigeleentheid in kerngewasse – mielies en sonneblom.”

Patrick Graham, kommersiële direkteur van Sensako, noem dat Sensako daarop fokus om graanprodusente en –verwerkers te bevoordeel met sy bewese genetika en soliede navorsingsplatforms. “Ek glo dat ons in Syngenta ‘n vennoot met dieselfde waardes het,” sê hy.

“Syngenta se omvattende ervaring, tegnologie en kundigheid in die saad-arena, saam met die platform en bates wat Sensako bied, sal van geweldige waarde en voordeel vir Suid-Afrikaanse landbou wees.”

Dr. Francois Koekemoer, N&O direkteur van Sensako, verwoord sy opwinding oor die verwikkeling. “Ek sien daarna uit om aktief betrokke te wees in die proses om Syngenta se tegnologie en kiemplasmabronne in die Suid-Afrikaanse konteks te inkorporeer. Hierdie gesamentlike poging sal ontsaglike waarde vir produsente in Suider-Afrika bring.”

Vir meer inligting oor die Syngenta Seeds besigheid, besoek gerus https://www.syngenta.com/seeds. Vir meer inligting oor die Sensako besigheid, besoek gerus https://www.sensako.co.za/.

Bron: Syngenta