Swak rand ondersteun sybokhaarmark

Die swakker Rand het die sybokhaarmark ondersteun op die derde veiling van die 2019 somer verkoopseisoen. Die gemiddelde markaanwyser het sy opwaartse neiging voortgesit met ‘n styging van 2,0% tot R289,66/kg.

Pryse van grootbokhaar het, ten spyte van die swakker Rand, onder druk gekom en goedkoper verhandel.

Die gemiddelde markaanwyser van kleinbokkiehaar het met 2,1% gestyg tot R504,96/kg terwyl die gemiddelde markaanwyser van jongbokhaar onveranderd gesluit het op R364,51/kg. Gemiddelde pryse van fyn grootbokhaar het met 1,4% gedaal om op R284,74/kg te sluit terwyl die gemiddelde markaanwyser van sterk grootbokhaar 1,5% goedkoper gesluit het op R259,25/kg.

Die volgende veiling van die 2019 somer verkoopseisoen sal op 16 April 2019 plaasvind.

Bron: BKB