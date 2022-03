Sutherland Meatmaster Klubveiling

Sutherland Meatmasters Klubveiling bestaan uit verskeie verskillende Meatmaster telers. Meatmasters doen goed onder droogtetoestande en staan uit bo ander vleisrasse vir hulle tropgebondenheid, vrugbaarheid, gehardheid, goeie moeder eienskappe en weerstand teen siektes.

Oranjefontein Meatmasters

Nicolaas Paulsen van Oranjefontein Meatmasters sê: “My skaap word geteel onder swaar omstandighede en hulle is ‘n aanwins vir enige boerdery. Hulle is ook suurveld aangepas.”

Bovlei Meatmasters

Hulle het gestalte begin kry in 2015. “Ek het ‘n klompie rooikoppe aangekoop en toe in Oktober 2015 het ek ‘n KLK Landbou Meatmaster veiling in Loeriesfontein bygewoon. Hier het ek vir my twee ramme van Henk Kearney gekoop en die res soos hulle sê is geskiedenis,” sê Fourie Louw van Bovlei Meatmasters.

Hy het in 2020 sy stoet geregistreer, midde in ‘n 8 jaar droogte. “Hulle is uiters gehard in droogte omstandighede en baie tropverbonde. Dit beteken hulle word meer beskerm teen ongediertes. Verder het die ooie uitstekende moederseienskappe, met meerlinge ‘n gereelde gesig op Bovlei,” voeg Fourie by.

Hy het slegs drie ramme, almal geregistreerde diere wat afstam uit goeie bloedlyne. Twee van die ramme is van die Majesty bloedlyn, met Breker wat ‘n afstammeling is van Magic, een van Clynton Collett se uitstaande ramme. Breker is geteël deur Willem Steenkamp, Wilgerboom Meatmasters, ‘n goeie vriend en mentor van Fourie. Breker is ‘n baie dekbehendige ram.

Bovlei Meatmasters poog om vroulike diere, met goeie bouvorm, vrugbaarheid en gehardheid teen droogte omstandighede te teel. “My ooilammers word jaarliks geklas om te verseker dat slegs die beste diere gebruik word.”

Lot 61 is ‘n 2020 tweetand-ooi, stoet geregistreer, JPK0014, met ‘n ramlam van Breker, WS181989. Die ooi is weer dragtig van ram WS192232. Hierdie ooi is een van ‘n tweeling, en haar ma staan tans met ‘n drieling. Baie vrugbaar inderdaad.

Die volgende lotte is almal geregistreerde stoet diere: Lot 39 – 42, 54 – 57. Hou ook lot 82 – 86 dop, hierdie is almal ooilammers van Breker.

Kontak Bovlei Meatmasters Sutherland by 023-004-0083, 084-631-3739 (slegs whatsapp) of stuur ‘n e-pos na bovlei@roggeveld.co.za

Wilgerboom Meatmasters

“Ek en my vrou, Jalme, is in 1980 getroud en het toe plaas toe gekom en begin boer. Daardie tyd het almal, ek inkluis, nog met Merinoskape geboer.Ons het ook met Angoras geboer en ‘n Witdorperstoet gehad. Teen omtrent 1995 het ek a.g.v. die langdurige droogtes al my Merino’s en Angoras verkoop en Damaraskape gekoop. Teen die jaar 2000 het ek die Damara met Europeserasse gekruis en ook met die Witdorper en dis Basters genoem,” sê Willem Steenkamp.

Teen 2010 het hy met stoetteling by die Meatmasters begin en goeie ramme ingekoop. Van toe af het hy nie weer teruggekyk nie.

“Deur die moeilike toestande van die afgelope 8 jaar is ons stoet en kudde op 2 maniere verbeter naamlik:

Deurdat ons gedwing is om getalle te verminder,is net die top presterende en produktiewe diere behou en

deur natuurlike seleksie is hulle gevorm tot gesonde geharde diere wat onder enige toestand aanpasbaar is en floreer

Ons diere word nooit enigiets gespuit of gedoseer nie.”

Ons boer in die Calvinia distrik in die Noord-Kaap onder eksentiewe toestande op die skeiding van winter- en somerreënval.

Driekoppen Meatmasters

In 2013 het Steph Hugo Driekoppen gekoop en daarvan het hy met Meatmasters begin teel en verbeter.

Dit sluit in nuwe diere gekoop by:

Nico Louw – Loeriesfontein

B Saayman

Loeriesfontein veiling

Piet de Lange

W Steenkamp

F Conradie (JO Steenkamp)

Tussen dit het hulle alternatiewe ramme se saad aangekoop en diere is gelapaskopie (dr. Retief van Caledon). Ramsem ramme se semen is gebruik.

Vanjaar se semen is van Fat Magic. Hy het ook buite keurders gebruik om die diere te help klas.

Fyntrap Meatmasters

Hentie du Plessis is een van Sutherland se ouer boere en van skaap kan jy hom nie veel vertel nie. Hy het met verskeie skaaprasse geboer in sy lang tyd op die plaas, maar vandat hy in 2015 oorgeskakel het na Meatmasters het hy nog nie een dag teruggekyk nie.

In sy woorde: Meatmasters is uiters geharde diere. Selfs midde in die langste droogte wat ons in jare gehad het, het ek sedert Maart 2021 tot Maart 2022, 185 tweelinge gehad uit 450 ooie. Die ooie het ongelooflike moederseienskappe en is baie beskermend teenoor haar lammers. Hulle lewer goeie melkproduksie en hanslammers is nie ‘n algemene gesig by die Meatmasters nie.

Meatmasters loop ook saam in tropverband en dit beteken ‘n roofdier kan hulle nie sommer net vang nie. Die trop bly bymekaar en beskerm so die lammers. Ooie is baie vrugbaar, soos gesien kan word aan my getal tweelinge in die laaste jaar.

“Ek het drie tweelingooie op die veiling, met lammers van verskillende ouderdomme. Meatmasters is baie aanpasbaar en ek kan hulle met ‘n geruste hart aanbeveel,” sê Hentie du Plessis.

Kontak hom by 082-339-2663 (slegs WhatsApp), 023-004-1368 of stuur ‘n e-pos na: fyntrap@roggeveld.co.za

Blydevooruitsig Meatmasters

Nico du Plessis boer voltyds by die plaas Blydevooruitsig in die Sutherland-distrik vir die afgelope 29 jaar vanaf 1993. Hy boer met sy Meatmasters op sy eie grond en huurgrond van 12 000ha.

“Vandat ek kan onthou het my oupa en my pa hoofsaaklik met basterskaap geboer. Die rede vir die baster boerdery was dat ons in ‘n harde en bergagtige gebied boer, bitter en suurveld. My oupa het altyd gepraat van sy baster weelde. Hulle het die veld goed benut en daar was altyd lammers om te bemark. Soos nou ook die geval is met die Meatmasters. Toe ek die boerdery 1993 oorneem het ek aangegaan met die basterboerdery. Medeboere het nie altyd die bont basterboerdery verstaan nie en dikwels gespot met die trop langstert vee,” sê Nico.

Hy het altyd ‘n prentjie gesien van hoe die tipe skaap lyk waarmee hy wil boer. Vyftien jaar gelede het hy advertensies en foto’s van Meatmasters gesien. Hy het onmiddellik geweet dat dit die ras is waarmee hy wil boer.

Hy het begin om Meatmasterramme in te koop. “Na die eerste jaar of twee kan ek die vordering in my kudde sien. Die afgelope 10 jaar koop ek net ramme by toptelers in die land en boer met trots met my Meatmasters. Ek kom met hulle deur die 8 jaar droogte,” sê Nico.

Hy het baie min byvoeding gegee, lammers is net vroeg gespeen en afgerond.

“As dit nie vir die Meatmasters was nie, glo ek nie dat ek finansieël die droë jare oorleef het nie. Ek is nie ‘n stoetboer nie, maar ek glo ek het van die gehardste en vrugbaarste skaap in die land. Ek is dankbaar dat ek grootgeword het met ‘n bont langstert tipe skaap en vandag kan boer met ‘n erkende ras wat in uiters moeilike toestande steeds kan produseer,” sê hy.

Ramberg Meatmasters

Die Meatmasterkude is geslote vanaf 2018 behalwe vir ramme wat aangekoop word van Medalion Meatmaster van Andre van der Merwe en Wilgerboom Meatmasters van Willem Steenkamp.

Die kudde is baie gehard, wei in die Tankwa karoo op meestal veigieveld in die winter en op die Roggeveld in die somer op bossieveld. Daar word nie enige byvoeding gegee nie behalwe in ergste droogtetyd wanneer mielies gevoer word.

Inentings is teen bloednier en die kudde word takties teen Neuswurm gespit waar nodig.

Tipies van die Meatmasterras is hulle tropgebonde en het baie goeie moeder eienskappe. Bemarking van speenlammers vind direk van die veld af, slag tussen 45% en 50% uit met goeie gewigte.

“Ek is baie trots op my kudde,” sê Ater McDonald, Gelukshoop Sutherland. Kontak hom by 082-775-4225.

Leliekrans Meatmasters

Leliekrans is geleë 34 km vanaf Calvinia op die Middelpos/Sutherland pad. Die weiding bestaan hoofsaaklik uit Karoo-bossieveld. Met temperature wat baie na aan Sutherland se temperature is, het hulle strawwe winters.

Leliekrans Meatmasters het sy oorsprong gehad in 1997 en is geteel uit Damara-moederlyn en Dorper-vaderlyn. Sedert 2009 hou hulle rekord van alle diere, wat insluit kleurbeskrywings en ‘n puntestelsel.

“Ons boer ekstensief en selekteer vir vrugbaarheid, reproduksie, herstelvermoë, goeie moederseienskappe en goeie melkproduksie. Vanaf 16 Februarie 2022 tot 8 Maart 2022 het ons van 98 ooie 154 lammers geplaat, waaronder 3 x drielinge en 51 x tweelinge.

“As ‘n stoetboer nie kommersieël uit sy skape kan geld maak nie, het sy genetika ook nie bestaansreg in die stoetbedryf nie,” sê Piet de Lange van Leliekrans.

Die genetiese vordering van baie kuddes, reg deur Suid-Afrika en ander lande, wat Leliekrans se ram- en ooi genetika gebruik, spreek vir hulself.

“Dankie aan al ons getroue ondersteuners deur die jare. Tevrede kliënte en goeie, mooi skape is ons trots,” voeg Piet by.

Sutherland Karoo Meatmasterveiling, 31 Maart 2022:

Leliekrans Meatmasters bied 7 ramme en 22 ooie (lammers) aan :

Ram lot nrs: 91 * 99 * 107 * 115 * 122 * 129 * 136

Ooi lot nrs: 2 * 15 * 28 * 47 * 48 * 75 * 76

Vir navrae kontak Piet de Lange by 027-341-2035 / 074-542-1385 WhatsApp

Medallion Meatmasterstoet

Medallion Meatmasters bestaan uit Andre van der Merwe (Voorsitter Sutherland Karoo Meatmasterklub) en Jeanne Groenewald.

“Ons stoet het in 2011 begin by die aankoop van 100 dragtige stoetooie van Clynton Collett. Die ooie was dragtig van ramme soos Judge (Buccanneer seun), Rooinek, Herculus en Renaissance. Die nagelag van die ooie vorm die ruggraat van Medallion Meatmasters. Vyf bloedlyne was as gelote kudde hanteer deur noukeurige prestasietoetsing met Clynton en dr Buks Olivier as mentors,” sê Andre.

Die fokus van die prestasietoetse is om balans in die indekse te kry, maar sonder om ooit in te boet op melkproduksie indekse. Die groot droogte van 2014 tot 2022 was as geleentheid gesien om kaf van koring te skei in die teelbeleid. Ooie wat nie genoeg melk gehad het nie (soos gesien in hulle lammers se speengewigte) was geslag.

In 2020 word Andre ʼn Keurder na hy alle kursusse gedoen het en die keuringskursus naby Klerksdorp bygewoon het. Oktober 2020 stig Andre die Sutherland Karoo Meatmaster Klub op Welgevonden. In 2022 koop hulle nog 82 dragtige stoetooie by Clynton se produksie veiling wat die stoet nog ʼn groot hupstoot gee. Hy en Jeanne se teelbeleid is eenvoudig: Fenotipe en Genotipe is ewe belangrik! Ramme en ooie wat verkoop word is goed genoeg om self mee te boer. Sukses beteken Medallion Meatmasters(MM) se genotipe (GT) en fenotipe (FT) is in balans.

Fat Magic 2019 embryo Seun met uitstekende ma van Clynton Collett via Ramsem. Top teelwaardes.

LOT 106 – KI 9460

2019 Embryo Ram – via Ramsem

#Sire – Fat Magic

#Dam – Top ooi van Johan Steyn uit Buccaneer lyn (Clynton Collett)

Ram het uitstekende teelwaardes: Direct growth index Wean: 108

Maternal index (melk in ooilammers) 122 Growth at 270 days index 110, Fertility index 117, Growth index 114, Real economic value index 114